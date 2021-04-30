أطلق بوغبا تسديدة صاروخية... فسقط حارس روما مُصاباً في "اليوروبا ليغ"

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تسبب النجم الفرنسي بول بوغبا قائد خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، بخروج الحارس الإسباني باو لوبيز حامي عرين روما الإيطالي مُصاباً، من المواجهة التي جمعت بينهما، الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأرسل النجم الفرنسي بول بوغبا تسديدة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ(25)، من عمر الشوط الأول، ليرتقي إليها الحارس الإسباني باو لوبيز، الذي تصدى لها بصعوبة بالغة، لكنه شعر بألم شديد في ذراعه، ما جعله يطلب تدخل الجهاز الطبي لنادي روما.

وتدخل الجهاز الطبي لنادي روما على وجه السرعة، حتى يعاين مدى إصابة الحارس باو لوبيز، الذي اشتكى من ألم حاد في كتفه اليسرى، ليوجه طبيب "ذئاب روما" تعليمات إلى الجهاز الفني، بضرورة إخراج حامي العرين الإسباني من المباراة.