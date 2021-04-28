جورج كوبلي زار السفير الكوري الجنوبي وناقشا سبل التعاون في كرة الطاولة

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زار نائب رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي السفير الكوري الجنوبي في لبنان يونغ دا كونغ وعرض معه نشاطات الاتحاد منذ انتخاب لجنته الادارية الجديدة في كانون الأول الفائت وروزنامته السنوية المحلية والخارجية التي انطلقت بدورة التصنيف التي اقيمت منذ فترة. ووضعه في طريقة عمل اللجنة الادارية وكافة اللجان المنبثقة عنها .كما بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها حيث أبدى السفير كل الاستعداد للتعاون بين لبنان وكوريا الجنوبية على صعيد لعبة كرة الطاولة ومتمنياً التوفيق للاتحاد اللبناني في مسيرته .