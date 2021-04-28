مقررات الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة: تنظيم بطولة لبنان للفئات العمرية وكأس الصيف

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عقدت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جلسة عادية عن طريق النظام الإلكتروني المرئي عبر تطبيق "زوم" حرصاً على عامل التباعد الاجتماعي للوقاية من وباء "كورونا" برئاسة رئيس الاتحاد وليد القاصوف وبحضور غالبية الأعضاء.

في بداية الجلسة تكلم الرئيس مهنئاً المسيحيين الذين يتبعوا التقويم الشرقي بأحد الشعانين و بحلول عيد الفصح المجيد و كرّرالتعزية باسم اللجنة الادارية بوفاة والدة الأمين العام عصام ابو جودة و تقدّم بالتعزية من عائلة الكرة الطائرة و من محبي و اصدقاء دوللي النار الملقب بالـ"بطل" الذي وافته المنية الأحد الفائت سائلا الله ان يغمره بواسع الرحمة . بعدها تلا الأمين العام عصام ابو جوده محضر الجلسة السابقة وتمّ التصديق عليه بالأجماع لينتقل الحاضرون الى دراسة البنود الواردة على جدول الاعمال وليقرروا ما يلي:

1- اخذ العلم بطلب المساعدة المرسل الى لجنة الأولمبية اللبنانية للاضرار التي لحقت بمقر الاتحاد من جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 و طلب المساعدة لمشاركة لبنان بالدور النصف نهائي لنهائيات القارة الآسيوية للعبة الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة للألعاب الأولمبية – طوكيو 2021.

2- أخذ العلم بدعوة الإتحاد الآسيوي وموافقة الاتحاد اللبناني بكتاب على المشاركة بالدور النصف نهائي لنهائيات القارة الآسيوية للعبة الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة للألعاب الأولمبية – طوكيو 2021 و التي ستقام في النصف الاخير من شهر حزيران المقبل قي تايلاندا او قطر او ايران.

3- اخذ العلم بتوقيع رئيس الاتحاد الدولي على اتفاقية المساعدة المالية للإتحاد و التي سيتسلمها الاتحاد في الايام القليلة المقبلة.

4- أخذ العلم بتلقي الاتحاد التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من الإتحادين الاسيوي والعربي والاتحادات العربية الوطنية .

5- اخذ العلم بانتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور خالد بن منصور الزغيبي و إرسال تهنئة باسم الاتحاد بالمجلس الجديد.

6- اخذ العلم بدعوة الاتحاد العربي للمشاركة بدارسة دولية للمدربين مستوى أول و التي ينظمها مركز التطوير الدولي في البحرين بين 13 و 23 حزيران 2021 عبر تطبيق ZOOM و تحدد رسم الاشتراك بالدراسة ب 250 دولارا اميركيا ، و تقرر ابلاغ الدعوة لجميع الأندية المنضمة لعائلة الاتحاد لتسجيل الراغبين في المشاركة بها.

7- الموافقة على تنظيم بطولة لبنان للفئات العمرية ابتداء من النصف الثاني من تمّوز على الملاعب المكشوفة للذكور والإناث و للأربع فئات واعتمدت المواليد التالية (2000-2001)+(2002-2003)+(2004-2005)+(2006-2007) كما تقرّر تنظيم كأس الصيف لمواليد 1998 ( 23 سنة وما دون ) و يحق لكل نادي الاستعانة بأي عدد من اللاعبين الذين لم تشارك انديتهم بالكأس مع الحق بإشراك لاعبين اثنين بعمر يفوق ال23 سنة بشرط ان يحصل هؤلاء اللاعبين على إذن خطي موقع أصولا يسمح لهم المشاركة و تأليف لجنة من الأمين العام عصام ابوجودة و محاسب الاتحاد ناجي باسيل و مدير المنتخبات الوطنية الدكتور ايلي موسى و عضو اللجنة الادارية رفيق عيسى و المدير التنفيذي اميل جبّور لترتيب الدعوة للبطولات المذكورة ومتابعة تنظيمها.

8- اخذ العلم بمقترحات لجنة الكرة الطائرة الشاطئية وعن مشاركة اكثر من تسعين مدربا في دراسة التدريب التأهيلية للكرة الطائرة الشاطئية و قسّم المشاركين الى مجموعتين من 24 الى 45 مشاركة لكل منهما.

9- اخذ العلم بتنظيم الجزء الأول من دراسة التأهيل التي اقيمت يوم السبت 24 نيسان الجاري على ملاعب ال BVB نهر ابراهيم و التي أدارها و حاضر بها رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية ايلي ابي شديد مع المدرب الوطني إيلي النار و الحكم الدولي جوني اللقيس بحضور امين عام الإتحاد عصام ابو جودة و المدير التنفيذي للإتحاد اميل جبور ومقرّر اللجنة منير شاهين.

10- طلب رئيس الاتحاد من أعضاء اللجنة حضور الجزء الثاني من الدراسة التي سيقام يوم السبت 8 ايار المقبل مع اقامة مباريات استعراضية للمنتخبات الوطنية اللبنانية بالكرة الطائرة الشاطئية للرجال و السيّدات على ان تليها توزيع شهادات التدريب على الناجحين و تكريم مدرب و لاعبي المنتخب الذين شاركوا في الدورة الدولية للدوري العالمي (ستار وان ) التي اقيمت في قطر على ان يبلّغ الأعضاء في حينه البرنامج الكامل للمناسبة.

11- وضع رئيس الاتحاد و نائب الرئيس المهندس علي خليفة المجتمعين بأجواء الاتصالات المتعلقة بتأليف اتحاد غرب آسيا وما سينتج عنها على ان يتابعا المستجدات المتعلقة بالموضوع.

تحديد الموعد المقبل لاجتماع اللجنة الادارية يوم الثلاثاء 11 ايار المقبل.