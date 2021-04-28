قبل انطلاق "يورو 2020".. اليويفا يجري تعديلا على البطولة

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قرر زيادة حجم قوائم المنتخبات الوطنية في بطولة أوروبا "يورو 2020" المؤجلة إلى هذا العام، من 23 إلى 26 لاعبا.

وستتغير اللوائح من أجل تخفيف الحمل على اللاعبين، بعد تأخر انطلاق موسم 2020-2021 العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد 19".

بينما تم تقليص مدة الموسم أيضا لينتهي في مايو، قبل بطولة "يورو 2020" التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الاثنين، إن القرار اتخذ بواسطة لجنة المنتخبات الوطنية في اليويفا يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تصدق عليه اللجنة التنفيذية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

و الشهر الماضي قال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني، إنه يدعم مقترح زيادة حجم القوائم بسبب مخاطر إصابة اللاعبين بفيروس كورونا، وصعوبة استبدالهم أثناء بطولة أوروبا 2020.

وأكد اليويفا الشهر الماضي أن الفرق سيسمح لها بإجراء 5 تغييرات في كل مباراة ببطولة أوروبا.