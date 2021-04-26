living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسون بعد الخسارة: يسبقوننا بسنوات.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة

26
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعدما تبخرت أحلامه في إنهاء صيام ناديه الطويل عن الألقاب بالخسارة أمام فريق المدرب بيب غوارديولا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الأحد، اعترف رايان ميسون مدرب توتنهام هوتسبير، المؤقت، أن ناديه يتأخر بأربع أو خمس سنوات خلف مانشستر سيتي.
 
 
وسجل المدافع إيمريك لابورت هدف المباراة الوحيد قرب النهاية ليفوز مانشستر سيتي 1-صفر ويبقى توتنهام دون لقب منذ 2008.
 
وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل وكان بوسعه التسجيل في أكثر من مناسبة، لكنه أهدر الفرص وسط تواضع أداء توتنهام الذي نفذ محاولتين فقط على المرمى، مقابل 21 لمنافسه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وقال ميسون، لاعب وسط توتنهام السابق، الذي تولى المسؤولية حتى نهاية الموسم بعد إقالة جوزيه مورينيو الاثنين الماضي: "أعتقد أن سيتي يتقدم علينا بأربع أو خمس سنوات".
 
وتابع: "يتعلق الأمر بامتلاكه مدربا منذ فترة طويلة، كما أنه يعمل بطريقة محددة منذ وقت طويل.. بالنظر إلى المستقبل، فتفكيري وأنا متأكد أنه تفكير كل شخص في توتنهام، أنه يجب التحلي بالشجاعة ومحاولة السيطرة على المباريات بمثل هذه الطريقة.. هذا يحتاج إلى الوقت".
 
ولا يحمل ميسون، 29 عاما، خبرة كبيرة في عالم التدريب، وشغل منصبه بعدما عمل في قطاع الناشئين بالنادي اللندني، ومن غير المرجح أن يستمر في منصبه بعد الموسم الجاري.
 
ويحتل توتنهام المركز السابع في الدوري قبل سبع جولات من النهاية ويتأخر بخمس نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع،  وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout