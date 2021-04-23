ترشيح إشبيلية لاستضافة مباريات في أوروبا 2020

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قال مصدر قريب من صنع القرار لوكالة "رويترز" الجمعة إن مدينة إشبيلية سترشح لاستضافة مباريات في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بدلا من بيلباو بعد استبعاد الأخيرة.

ولم يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ترشيح إشبيلية للاستضافة وقال إن القرار النهائي الخاص بالمدن التي ستقام فيها المباريات وهي 12 مدينة سيعلن بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأعلن "يويفا" الأربعاء استبعاد مدينة بلباو الإسبانية من المدن المستضيفة لبطولة "يورو 2020".

وذكرت اللجنة المنظمة في بلباو في بيان الأربعاء، أن "يويفا" أبلغها أن المباريات الأربع، بينها 3 مباريات لمنتخب إسبانيا في دور المجموعات أمام بولندا والسويد وسلوفاكيا، لن تقام على ملعب "سان ماميس".

وتم الإعلان بشكل رسمي عن استضافة مدن أمستردام وكوبنهاغن وباكو وسان بطرسبورغ وبوخارست وبودابست وغلاسغو ولندن وروما، منافسات الـ"يورو 2020" والمقررة خلال الفترة من 11 يونيو و11 يوليو بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.