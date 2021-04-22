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مقررات الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة: اطلاق بطولة المحافظات في ايار المقبل

22
APRIL
2021
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عقدت الهيئة الإداريّة للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة جلسة عاديّة في منزل رئيسها جورج كوبلي وأصدرت المقرّرات التالية:
 
 - أخذ العلم بتشكيل لجنة الشمال من أميل جبور( رئيساً) ، ميشال غجر (نائبا" للرئيس)،  نبيل قزيحة (أميناً للسّر)  والمستشارين يوسف خليل والدكتور محمد ياسين.
 
 وتشكيل لجنة البقاع  المؤلفة من : سمير أبو زيد (رئيساً)– أحمد طه (نائبا" للرئيس) – حسن سليمان (أميناً للسّر)  والمستشارين وسيم الدبس وزين الديراني.
 
 ثمّ أطلع الرئيس الحاضرين على أجواء الإتصالات التي أجراها على هامش إنتخابات إتحاد غرب آسيا والتي تمّ خلالها إنتخابه  نائبا" للرئيس. وقد أسفرت الإتصالات عن تفاهمين للتعاون مع كل من الإتحادين الأردني والقطري.
 
 - نقل بطولة الأندية العربيّة المقرّرة في لبنان إلى الأردن بناء" لطلب من الإتحاد العربي لتُقام متزامنة مع البطولة العربيّة وذلك لتخفيف التنقّلات في زمن جائحة "كورونا" على أن يستضيف لبنان البطولتَين معاً  عام 2022.
 
 - التنويه بحلول اللاعبة الناشئة الواعدة بيسان وسام شيري سابعة في التصنيف الدولي الأخير للّاعبات دون 11 سنة.
 
 -شكر اللجنة الفنيّة ولجنة الحكّام على التنظيم الجيّد لتصفيات الناشئين التي إستضافها نادي المون لاسال وشكر الأهالي لتجاوبهم مع دعوة الإتحاد بعدم الحضور مع أولادهم بسبب جائحة "كورونا". كما تقرّر بناء" على طلب المشرفين على تدريب منتخبات الناشئين زيادة بعض اللاعبين المميّزين ولم يحالفهم الحظ بالحلول في المركزَين الأوّل والثاني وحلّوا في المركز الثالث واللاعبين هم: عمران حريري -دون 19 سنة و إدواردو باشا - دون 17 سنة وأمير الهبش مقيم في السعوديّة دون 13 سنة ومايا الدبس دون 13 سنة و حنين شمس الدين دون 15 سنة و لورين باهينيان دون 17 سنة وكريستي عريضة دون 19 سنة. 
 - السماح لروك حكيم بإقامة "دورة عادل حكيم المفتوحة" في مكان وزمان يحدّدان لاحقا" بعد إجراء الإتصالات بحكيم.
 
- إطلاق بطولة المحافظات بين 20-24 أيار المقبل  والطلب من الأندية تسليم كشوفاتها ودفع بدل الإشتراك  السنوي.
 
- شكر كل من ساهم بإنجاح "اليوم العالمي لكرة الطاولة خاصة" ميساء بصيبص وعضو الاتحاد  ريتا بصيبص و ليز الحاج نقولا وماريا صادق، اللّجنة الإعلاميّة والإعلاميين ورئيس وأعضاء اللّجنة الأولمبيّة اللبنانيّة ووزارة الشباب والرياضة .
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