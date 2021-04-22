لاعبة كرة الطاولة بيسان شيري أصغر لاعبة مصنّفة دولياً في العالم

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احتلت لاعبة كرة الطاولة الواعدة بيسان شيري(10 سنوات) المركز السابع على لائحة التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة الطاولة أسبوعياً لفئة تحت ال11 سنة.

وشيري هي أصغر لاعبة في العالم تملك تصنيفاً دولياً وأطفأت شمعتها العاشرة منذ عدة ايام وينتظرها المستقبل اللامع في اللعبة الصينية المنشأ.

ويأتي تصنيف اللاعبة اللبنانية بيسان شيري بعد نتائجها المميزة في بطولة العرب بمصر وبطولة غرب آسيا بالأردن وبطولة قبرص الدولية وبطولة سلطنة عمان.وتطمح شيري الى تحسين تصنيفها الدولي عبر مشاركاتها الخارجية في المستقبل .

ويُعتبر تصنيف بيسان شيري ،ابنة عضو اتحاد كرة الطاولة وسام شيري، بمثابة انجاز جديد لكرة الطاولة اللبنانية التي حققت نتائج مميزة على صعيد المنتخبات والأندية عربياً واقليمياً وقارياً ودولياً طوال عقود من الزمن .وسبق لكرة الطاولة اللبنانية ان شاركت عدة مرات في بطولة العالم وفي الدورات الأولمبية الصيفية.