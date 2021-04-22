بعد هدفيه "التاريخيين".. زيدان يتحدث عن بنزيمة "الذي يمتعنا"

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كال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، المديح لمهاجمه كريم بنزيمة بعدما أحرز اللاعب الفرنسي هدفين ليقود الفريق للفوز 3-صفرعلى مضيفه قادش وصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأربعاء.

وتساوى بنزيمة بالهدفين الذي يمكن اعتبارهما تاريخيين مع راؤول غونزاليز، أسطورة ريال مدريد، بالتسجيل في مرمى 35 فريقا مختلفا بالدوري.

وقال زيدان "أنا سعيد حقا بما يفعله. إنه لاعب مهم لنا ولخطتنا، وليس لتسجيله الأهداف فقط، بل لمساعدته العديد من اللاعبين الآخرين للمساهمة في اللعب.

"نستمتع بما يفعله وأتمنى أن يستمتع ريال مدريد به لفترة أطول. إنه رائع فيما يتعلق باللعب بين خطوط المنافسين ويمكن العثور عليه بسهولة. ثم يحرز الأهداف، أمر مثالي".

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وافتتح بنزيمة التسجيل من ركلة جزاء، هي الأولى لحامل اللقب في الدوري منذ أكتوبر، وقد تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

ثم صنع الهدف الثاني للمدافع ألفارو أودريوزولا الذي أحرز هدفه الأول مع ريال مدريد.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة متفوقا بالمواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد الذي يواجه ويسكا مساء الخميس.