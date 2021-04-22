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"تجمّع أندية بشرّي" يهنئ نادي الحكمة لتأهله الى الدرجة الأولى بكرة القدم

22
APRIL
2021
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هنأ "تجمّع أندية بشرّي" نادي الحكمة(بيروت)  لتأهل النادي الى مصاف  أندية الدرجة الأولى في كرة القدم.وجاء في بيان صادر عن أندية قنوبين الرياضي،ماونت سيدرز،الأرز الرياضي،داون هيلز،الصقور،الشبيبة بزعون،الشباب حصرون،قنات الرياضي وشباب بشري "تابعنا بفرح كبير تأهل فريق كرة القدم التابع لنادي الحكمة العريق الى مصاف أندية الدرجة الأولى بجدارة.
 
اننا نهنئ عائلة النادي الحكمة وعلى رأسها رئيس النادي  الصديق ايلي يحشوشي ومجلس الادارة وجمهور النادي الواسع  والعريض والجهاز الفني والاداري واللاعبين على عودة النادي الى عرينه في الدرجة الأولى حيث حققت  كرة القدم في نادي الحكمة الكثير من الانجازات منذ تأسيس النادي منذ عقود طويلة .
 
ونؤكد على اهمية وجود نادي الحكمة ضمن أندية النخبة في كرة القدم وفي "دوري الأضواء" نظراً لتاريخ هذا النادي العريق الذي حقّق انجازات كثيرة على صعيد لعبتي كرة القدم وكرة السلة.اننا نجدّد التهنئة لعائلة النادي باسم انديتنا  واعضاء الجمعية العمومية المنتمية اليها آملين ان ينافس نادي الحكمة على  لقب بطولة كرة القدم الموسم المقبل متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية ".
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