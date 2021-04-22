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سلة: "أكاديمية نديم سعيد" في تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الثلاثيات

22
APRIL
2021
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استضافت "أكاديمية نديم سعيد" على أرض ملعبها في مدرسة اللويزة(ذوق مصبح)  مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم  "سبورتس مانيا" وموافقة  الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور اداريين ومدربين ولاعبين وعلى رأسهم مؤسسي الأكاديمية الأشقاء نديم، بديع وجورج سعيد ولاعب نادي الرياضي(بيروت)  أمير سعود ونادي الشانفيل جاد بيطار و والمدرب الوطني ايلي نصر. 
 
وقد شكر مؤسسو الأكاديمية "سبورتس مانيا" على تنظيمها لتحدي المهارات الفردية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة. 
 
وتبارى المشاركون في جوّ حماسي إيجابي وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) .وقد تأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة. 
 
وقد حلّ في المركز الاول في تحدي المهارات للذكور والاناث: شربل نجار (ما دون ١٠ سنوات) - عبّود أحوش (ما دون ١٢ سنة) - الكسندر حويّك وميشال عسّاف (ما دون ١٤ سنة) - جيلبير سعادة ورومي ابو ديب (ما دون ١٦ سنة) - رودي الحاج موسى وغايا بكاسيني (ما دون ١٨ سنة)
 
اما المركز الأول لتسديد الرميات الثلاثية: الكسندر حويّك وجويل افرام (ما دون ١٤ سنة) - شربل قزّي (ما دون ١٦ سنة) - رودي الحاج موسى (١٨ سنة).
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