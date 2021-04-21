لجنة ادارية جديدة لنادي الأشرفية سعد رئيساً ..غنيمة نائبه ...وميرنا سعد للسر

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انتُخبت لجنة ادارية جديدة لنادي الأشرفية الرياضي بالتزكية من قبل الجمعية العمومية للنادي المذكور ولولاية اربع سنوات .وعقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي:انطوان سعد(رئيساً)،سليم غنيمة(نائباً للرئيس)،ميرنا سعد(امينة السر)،الياس باتانيان(أميناً للصندوق)،رلى حواط(محاسبة)،أوهانس قره بديان(مستشاراً للشؤون الادارية) وفادي نهرا(مستشاراً للشؤون الفنية).

ونالت اللجنة الادارية الجديدة افادة رسمية من وزارة الشباب والرياضة موقّعة من مدير عام الوزارة زيد خيامي.

يشار الى أن نادي الأشرفية الرياضي تأسس في العام 1997 ورئيسه انطوان سعد هو غراند ماستر في لعبة التايكواندو التي يشتهر بها النادي تاريخياً .