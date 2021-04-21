دورة حكام في الأساليب لاتحاد الووشو الكونغ فو

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ضمن روزنامته السنوية ،اقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو دورة حكام في الأساليب ( التاولو) "القتال الوهمي" تحت اشراف رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وامينة الصندوق ورئيسة لجنة التاولو باتريسيا زيدان ورئيس اللجنة الفنية ريان مرعب عبر تطبيق "زوم" بمشاركة 17 حكماً مثلوا جميع الاندية اللبنانية .

وحاضر في الدورة الحكم الدولي أفيديس سيروبيان الذي شرح جميع القوانين المستحدثة من قبل الاتحاد الدولي وتم التدريب بوضع النقاط على اشرطة الفيديو للاعبين في بطولات محلية ودولية مع اسئلة خطية ونظرية.