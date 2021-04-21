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نظّم نادي الغولف دورة ودية للناشئين في التنس تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة على ملاعبه.وأقيمت المباريات النهائية بحضور نائب رئيس الاتحاد حسان الداعوق، الأمين العام ريمون كتّورة، رئيسة اللجنة الفنية ناهيا ابو خليل وعضو الاتحاد لين بشّور ومدير الاتحاد طانيوس كنعان .وفي ما يلي نتائج المباريات النهائية:

*ذكور

-16 سنة وما دون:فاز ايلي جو ابو هاشم على جاد صمد(4-0)(4-0)

-14 سنة وما دون:فاز زاهي فرحات على فيليب خوري(4-0)(4-1)

*اناث

-16 سنة وما دون:فازت ماريان بربريان على سيرينا خوري(4-1)(4-0)

-14 سنة وما دون:فازت كارمن عازار على ماريان بربريان(5-4)(4-2) .

وفي الختام، اقيم حفل توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات في ظل اجراءات الوقاية من وباء "كورونا".

يشار الى أن الدورة تأتي في سياق عدد من الدورات الودية للجيل الواعد (ذكور واناث) والتي تقام تحت اشراف الاتحاد على ان ينطلق الموسم الرسمي لجميع الفئات العمرية ومن بينهم فئتي الرجال والسيدات عبر الدورات الاتحادية في منتصف شهر ايار المقبل.