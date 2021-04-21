living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفيفا يهدد "الأندية المنشقة": ستتحملون عواقب قراركم

21
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في تعليق ناري، وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جاني إنفانتينو، الثلاثاء، تهديدا صريحا إلى الأندية الداعية إلى إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي.
 
وأكد رئيس "الفيفا"، أنه سيتعين على الأندية "المنشقة" الداعية إلى إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي "تحمّل عواقب قرارتها" من جراء هذا الانفصال.
 
وشدد إنفانتينو على أن "الفيفا يعارض من دون أدنى شك هذا المشروع، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
وكانت ستة أندية إنجليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، ويوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية، قد أعلنت إطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.
 
هدف البطولة
 
ودافع فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر الأوروبي، الذي أثار إعلانه ضجة هائلة، عن البطولة، كاشفا عن السبب الحقيقي لإطلاق البطولة المثيرة للجدل، والتي تهدد برسم خريطة جديدة للكرة الأوروبية، وربما تبديل أحوالها رأسا على عقب.
 
وفي تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" عن شبكة El Chiringuito TV اعتبر بيريز أن المشاركين في دوري السوبر الأوربي يفعلون ذلك من أجل غرض واحد هو "إنقاذ كرة القدم".
 
وتابع رئيس ريال مدريد خلال تصريحاته للشبكة: "نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم.. التي تمر بلحظة حرجة.. يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيء للغاية الذي تمر به كرة القدم".
 
وبيّن أن "الطريقة الوحيدة لحصد العوائد هي من خلال جعل مباريات كرة القدم أكثر تنافسية وجاذبية، حتى يمكن أن يراها المشجعون في جميع أنحاء العالم".
 
وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان مشترك مع الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي، إعلان إطلاق الدوري الأوروبي، ولم يستبعد البيان اتخاذ إجراء قانوني حاسم.
 
وستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ14 التي لم تشارك في دوري السوبر الموقف خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء برئاسة الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout