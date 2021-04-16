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غادرت بعثة نادي المون لاسال-Champions Elite بالتايكواندو الى مدينة اليخانتي الاسبانية للمشاركة في بطولة اسبانيا الدولية المفتوحة للأندية. وتضم البعثة المدرب رالف حرب(رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد اللبناني للتايكواندو) واللاعبين واللاعبات الذين احرزوا القاب بطولة لبنان في فئتهم والتي نظمها الاتحاد في الآونة الأخيرة في نادي المون لاسال وهم:طارق موصللي(قائد الفريق)،مارك خليفة وراي الراعي وليتيسيا عون ومارييلا بو حبيب.

وفي هذا الاطار،تمنى رئيس نادي المون لاسال جهاد سلامة التوفيق للبعثة في الاستحقاق الخارجي الهام.

وتأتي مشاركة فريق نادي المون لاسالChampions Elite- بالدورة الاسبانية في اطار التحضيرات للمشاركة في بطولة آسيا للكبار وبطولة بيروت المفتوحة اللتين سينظمهما الاتحاد اللبناني للتايكواندو في حزيران المقبل بمجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل.