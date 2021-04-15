دورة تدريبية لمدربي الكرة الطائرة الشاطئية

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دعا الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة مدرّبي الكرة الطائرة الشاطئية الى المشاركة بدراسة التأهيل التي تنظّمها لجنة الطائرة الشاطئية في الاتحاد يومي السبت الواقع فيه 24 نيسان الجاري و السبت 8 أيار المقبل في مقر نادي "بي. في. بي" (BVB )نهر إبراهيم – منطقة الزيتون بين الساعة التاسعة و النصف صباحاً و الثانية عشرة و النصف ظهراً وتحت اشراف الاتحاد اللبناني.

يدير الدراسة رئيس اللجنة ايلي ابي شديد و ينال المشارك في نهايتها ،وبعد نجاحه بالاختبارات، شهادة صادرة عن الاتحاد تؤهله للمشاركة بالدراسة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية التي سينظمها الاتحاد تحت اشراف الإتحاد الدولي للكرة الطائرة بأقرب وقت ممكن وعندما تسمح الظروف الصحيّة بذلك.

تجري عملية تسجيل المشاركين في الدورة التدريبية يومياً لدى الأمانة العامة او اللجنة على الأرقام التالية:

324970/03 - 988916/03 – 651980/03

وحدّدت آخر مهلة للتسجيل الخميس المقبل الواقع فيه 22 نيسان الجاري.وعلى المشاركين أتخاذ الاحتياطات الصحيّة الضرورية للوقاية من وباء "كورونا" خلال حضور الدراسة ( لبس الكمامة و التباعد الاجتماعي على ان تقوم اللجنة بقياس الحرارة للمشاركين قبل الدخول الى المركز).