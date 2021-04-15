living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة تدريبية لمدربي الكرة الطائرة الشاطئية

15
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعا  الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة مدرّبي الكرة الطائرة الشاطئية الى المشاركة  بدراسة التأهيل التي تنظّمها لجنة الطائرة الشاطئية في الاتحاد يومي السبت الواقع فيه 24 نيسان الجاري و السبت 8 أيار المقبل في مقر نادي "بي. في. بي" (BVB  )نهر إبراهيم – منطقة الزيتون بين الساعة التاسعة و النصف صباحاً و الثانية عشرة و النصف ظهراً وتحت اشراف الاتحاد اللبناني.
 
يدير الدراسة رئيس اللجنة ايلي ابي شديد و ينال المشارك في نهايتها ،وبعد نجاحه بالاختبارات، شهادة صادرة عن  الاتحاد تؤهله للمشاركة بالدراسة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية التي سينظمها الاتحاد تحت اشراف الإتحاد الدولي  للكرة الطائرة  بأقرب وقت ممكن وعندما تسمح الظروف الصحيّة بذلك.
 
تجري عملية تسجيل المشاركين في الدورة التدريبية يومياً  لدى الأمانة العامة او اللجنة على الأرقام التالية:
324970/03  -  988916/03 – 651980/03
وحدّدت آخر مهلة للتسجيل  الخميس المقبل الواقع فيه 22 نيسان الجاري.وعلى المشاركين أتخاذ الاحتياطات الصحيّة الضرورية للوقاية من وباء "كورونا" خلال حضور الدراسة ( لبس الكمامة و التباعد الاجتماعي على ان تقوم اللجنة بقياس الحرارة للمشاركين قبل الدخول الى المركز).
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout