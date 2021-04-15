بمشاركة 60 دولة من كافة انحاء العالم سلة: لبنان يشارك في النسخة الثالثة من بطولة افتراضية من تنظيم الاتحاد الدولي

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سيشارك لبنان في النسخة الثالثة من بطولة دولية افتراضية و"عن بعد"(أون لاين) للمنتخبات الوطنية في كرة السلة للرجال تحت اسم "FIBA Esports Open III 2021" والتي ستقام ابتداء من 16 نيسان الجاري من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة السلة.

ويتألف المنتخب اللبناني من طارق عبود (مديراً للمنتخب) وائل عنقوني (مدرباً) وجورج فاضل (مستشاراً) وسبعة لاعبين تتراوح اعمارهم بين 19 و35 سنة (5 لاعبين على ارض الملعب ولاعبا احتياط) وهم : شادي ابو فرج(قائداً للمنتخب)، جو حكيم، علي عنقوني، أحمد شعيتو، جوني الناشف،اتيان سمعان وأنطوني سفير.

تشارك في البطولة 60 دولة وهي:

-القارة الأفريقية:ساحل العاج، مصر، تونس، الغابون، توغو ومدغشقر.

-القارة الاميركية الجنوبية: بوليفيا، البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، فنزويلا، غويانا، كولومبيا وتشيلي.

-شمال ووسط القارة الأميركية:كندا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، باربادوس، بروتوريكو ، هندوراس،المكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

-منطقة جنوب شرق آسيا: اندونيسيا والفيليبين، فيتنام، الملديف، سيريلانكا، منغوليا.

-منطقة الشرق الأوسط:لبنان، الامارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، الكويت وسوريا.

-القارة الأوروبية: النمسا، روسيا، قبرص، البوسنة والهرسك، المانيا، بريطانيا، ايرلندا، ايطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، اسبانيا، سويسرا، تركيا، اوكرانيا، صربيا، البلقان، لوكسمبور، سلوفينيا، فرنسا، بلجيكا، الدانمارك، أرمينيا، ايسلندا ، أندورا، بولندا و استونيا.

وسيتواجه المنتخب اللبناني مع نظيره الاماراتي نهار الجمعة 16 نيسان الساعة 18:40 بتوقيت بيروت ونظيره البحريني الساعة 19:20 بتوقيت بيروت على أن تقام المباريات النصف نهائية السبت 17 الجاري.

وستجري المباريات بواسطة لعبة NBA 2K21 وسيتم نقلها عبر اليوتيوب التابع للاتحاد الدولي وعبر صفحة الفايسبوك التابعة للاتحاد اللبناني لكرة السلة.