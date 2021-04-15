ريال مدريد يقصي ليفربول ويتأهل لنصف نهائي الأبطال

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قطع فريق ريال مدريد الإسباني بطاقة العبور للدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله من دون أهداف أمام مضيفه ليفربول، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب آنفيلد، في إياب ربع نهائي المسابقة.

وكان الفريق الملكي قد حقق فوزًا عريضًا في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبذلك يتأهل الميرنغي للدور نصف النهائي، ويضرب موعدًا ناريًا مع فريق تشيلسي الإنكليزي في قمة مرتقبة.

وكان تشيلسي قد حسم تأهله للدور نصف النهائي بعدما أطاح بفريق بورتو البرتغالي من ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-1).

ريال مدريد يعود للمربع الذهبي بعد غياب

ويعود النادي الملكي للظهور في نصف نهائي المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها (13 لقبًا) بعد غياب، حيث يعود آخر ظهور له في هذا الدور إلى عام 2018.

بينما يواصل ليفربول إخفاقاته هذا الموسم، ويودّع آخر مسابقة كان ينافس على لقبها، بعدما ابتعد عن المنافسة على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتأثر الريدز بلعنة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق لتتراجع نتائجه بشكل ملحوظ هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 52 نقطة، وبفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وكان الفريق الأحمر يأمل في مواصلة المشوار الأوروبي ومصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه المحلية، ولكنه اصطدم بالفريق الملكي الذي نجح في مواصلة عروضه الرائعة في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.