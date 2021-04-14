روزنامة نشاطات الإتحاد اللبناني لألعاب القوى لعام 2021

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بدأ الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تحضيراته للقاء العاب القوى الذي سينظمه في 24 نيسان الجاري في مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت .وسبق للاتحاد ان اطلق باكورة نشاطاته للعام الجاري باقامة كأس وبطولة الاتحاد لاختراق الضاحية في 13 آذار الفائت ثم اشرف على لقائين بالعاب القوى وعلى سباقي ماراتون ونصف ماراتون.

الروزنامة المحلية

وفي ما يلي الروزنامة المؤقتة للنشاطات مع الاشارة الى انه سيتم ابلاغ المعنيين في حال طرأ اي تعديل عليها وفق الظروف التي يمر بها لبنان على ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من وباء "كورونا" خلال المسابقات والبطولات:

*لقاء بألعاب القوى في 24 نيسان (مدينة كميل شمعون الرياضية)

*لقاء بألعاب القوى في 28 نيسان (مدينة كميل شمعون الرياضية).

*لقاء بألعاب القوى في 22 ايار (مدينة كميل شمعون الرياضية)

* لقاء بألعاب القوى في 29 أيار(مدينة كميل شمعون الرياضية)

* لقاء بألعاب القوى في 12 حزيران (مدينة كميل شمعون الرياضية)

* لقاء بألعاب القوى في 26 حزيران (مدينة كميل شمعون الرياضية)

*كأس الإتحاد بألعاب القوى 2021 للفرق (تحت 12 سنة و تحت 14 سنة) 2-3 تموز.

*كأس الإتحاد بألعاب القوى 2021 للفرق (تحت 16 سنة و تحت 18 سنة وتحت 20 سنة) 9 و10 و11 تموز .

*بطولة لبنان العامة الإفراديّة بألعاب القوى 2021 (رجال وسيدات) 2225-24-23-تموز.

*كأس الإتحاد بألعاب القوى العامة للأندية (الفرق) 2021 للرجال والسيدات 12-13-14-15 آب.

*بطولة لبنان لسباق النصف ماراتون - 10 تشرين الأول.

اما المسابقات التي ستقام تحت اشراف الاتحاد فهي:

*سباق بلوم(16 كلم) لجمعية"ران تو رايز" في 16 ايار

*سباق السيدات(10 كلم) لجمعية بيروت ماراتون- 23 ايار

*"سباق نادي ليتز ران"(10 كلم)- في ايلول

المشاركات الخارجية

هذا بالإضافة إلى المشاركة في العديد من البطولات العربية والاقليمية والعالميّة وهي :

*البطولة العربية الـ 22 لألعاب القوى (رجال وسيدات) تونس 16-20 حزيران.

*بطولة آسيا ال18 لسباق الماراتون-باتايا(تايلاندا) 18 تموز.

*أولمبياد طوكيو 2020 – اليابان من 30 تموز إلى 8 آب.

*بطولة العالم لألعاب القوى (تحت 20 سنة) نيروبي - كينيا، من 17 إلى 22 آب.

*بطولة آسيا الرابعة لألعاب القوى (تحت 18 سنة) الكويت - تشرين الأوّل .

*دورة الألعاب الآسيوية الثالثة تحت ال18 سنة-24-27 تشرين الثاني.