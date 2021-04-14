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كرة قدم: تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية

14
APRIL
2021
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استضافت أكاديمية "  Talents Football Academy" على أرض ملعب "سترايك فورس" في سن الفيل المرحلة الأولى من تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد ضربات الجزاء لأكاديميات كرة القدم" من تنظيم " سبورتس مانيا" ودعم الاتحاد اللبناني لكرة القدم.
 
تحدي مهارات كرة القدم عبارة عن مشاركة كل لاعب فردياً في تمرير الكرة بين حواجز وعوائق في الملعب وتسديد على المرمى. أما مسابقة ضربات الجزاء فهي عبارة عن تسديد كل لاعب لخمس ضربات وتخطيه للحواجز الموجودة على المرمى. هذه المسابقة ستكون على أرض كل أكاديمية على حدة وبمشاركة سبع فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ٩ سنوات، دون ١٠ سنوات، دون ١١ سنة، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة).
 
وقد تأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد ضربات الجزاء. 
 
وفي ما يلي الفائزين في المركز الاول لتحدي المهارات الفردية في الاكاديمية: ابراهيم العبد (ما دون ٩ سنوات)، شربل ابراهيم (ما دون ١٠ سنوات)، مارتن عبد المسيح (ما دون ١١ سنة)، الياس راعي (ما دون ١٢ سنة)، غي كالوست (ما دون ١٤ سنة)، شربل خوري حنّا (ما دون ١٦ سنة).
 
 اما الفائزين في المركز الأول في تسديد ضربات الجزاء فهم: غي كالوست (ما دون ١٤ سنة) وكارلوس ضو (ما دون ١٦ سنة).
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