تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة لقاء العاب قوى لنادي انتر ليبانون

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تحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، نظّم نادي إنتر ليبانون لقاءاً بالعاب القوى في مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت بحضور أمين السرّ العام للاتحاد وسيم الحولي وعضو الاتحاد رئيس اللجنة الفنية فيليب بجاني.

وأتت النتائج على الشكل التالي:

*مسابقة الوثب الطويل – سيدات – نهائي

المركز الأول - كريستال صانع - بلو ستارز : 5.62 متراً

المركز الثاني - ماريز نصور - بلو ستارز : 4.18 م

المركز الثالث - يارا حطيط -بلو ستارز: 4.12 م

* مسابقة رمي القرص – رجال –نهائي

المركز الأول - رامي منصور - الجيش اللبناني : 41.22 م

* سباق 100م – سيدات – نهائي

الأول - عزيزة سبيتي - الأنطوني : 11.95 ثانية

الثاني - ميسا معوض - الجمهور: 12.46 ث

الثالث - لين غزاوي - الجمهور: 13.39 ث

*سباق 100 م – نهائي

المركز الأول - كريستوف بولس - انتر ليبانون : 10.99 ث

المركز الثاني - حسن صلح - الجيش اللبناني : 11.00 ث

المركز الثالث - عبد الرحيم الريس - انتر ليبانون : 11.05 ث

* سباق 400 م – رجال – نهائي

المركز الأول - محمد مرتضى - انتر ليبانون : 49.60 ث

المركز الثاني - مارك أنطوني إبراهيم - الأنطوني: 50.35 ث

المركز الثالث - أيمن كبيدات - الجيش اللبناني : 51.42 ث

*سباق 800 م – سيدات – نهائي

المركز الأول - جينيفر تومازو -انتر ليبانون: 2:31.18 د

المركز الثاني - يارا رزق - انتر ليبانون : 2:39.89 د

المركز الثالث - جوزيت مرعي - الجيش اللبناني: 2:42.81 د

* مسابقة رمي الرمح – رجال - نهائي

المركز الأول - نبيل الأكومي - الجيش اللبناني: 56.83 م

المركز الثاني - عبد الرحمن الحلاني - الجيش اللبناني: 54.97 م

*سباق 800 م – رجال – نهائي

المركز الأول - بيتر الخوري - انتر ليبانون 1:53.41 دقيقة

المركز الثاني - محمد حنوف- انتر ليبانون 1:54.55 د

المركز الثالث - كمال الأحمد - الجيش اللبناني 1:56.91 د

* سباق 5000 م – رجال – نهائي

المركز الأول - علي كنعان - القلعة : 15:34.34 د

المركز الثاني - عمر الكك - الجيش اللبناني : 15:43.93 د

المركز الثالث - محمد قدوح -الجيش اللبناني : 15:49.09 د

* سباق 200 م – سيدات – نهائي

المركز الأول - عزيزة سبيتي – الأنطوني: 25.19 ث

المركز الثاني - ميسا معوض - الجمهور : 26.59 ث

المركز الثالث - لين غزاوي -الجمهور : 27.98 ث

* سباق 200 م – رجال – نهائي

المركز الأول : عبد الرحيم الريس- انتر ليبانون: 22.36 ث

المركز الثاني : كيفن عون - الجمهور: 23.04 ث

المركز الثالث : مارك أنطوني إبراهيم - الأنطوني : 23.37 ث