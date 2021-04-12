ATCL ينظّم السباق الأول للسرعة وعملية التسجيل متواصلة حتى الجمعة

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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة) ATCL) السباق الأول للسرعة(سبيد تست) الأحد المقبل الواقع فيه 18 نيسان الجاري في الباحة الخارجية لـ"كازينو لبنان" برعاية "موتول".ويندرج السباق في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.

وكان من المفترض ان يقام السباق الأحد الفائت الواقع فيه 11 نيسان الجاري لكن توقّع سوء احوال جوية وهطول المطر بغزارة دفع النادي المنظّم الى ارجائه الى الأحد المقبل.

وتتواصل عملية التسجيل في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك. وحدّدت آخر مهلة للتسجيل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة المقبل الواقع فيه 16 نيسان الجاري على ان يعلن النادي لائحة المشاركين في السباق عند الساعة الواحدة من ظهر السبت 17 الجاري.

يشار الى ان النادي المنظّم سيتخذ كعادته كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" خلال السباق على غرار الاجراءات الصارمة التي اتخذها خلال سباقات العام الفائت.

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