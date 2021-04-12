دورة تصنيف لاتحاد كرة الطاولة نتائج عشر فئات عمرية للذكور والاناث

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نظّم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة دورة تصنيف للاعبيه الناشئين والناشئات في نادي المون لاسال(عين سعادة) لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية تمهيداً للبدء بالتحضيرات استعداداً للاستحقاقات المقبلة والتي ستقرّها اللجنة الادارية للاتحاد بالتعاون مع لجنة المنتخبات الوطنية .

وحضر رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي وأعضاء الاتحاد .وأقيمت المباريات في ظل اجراءات صارمة للوقاية من وباء "كورونا" وتنظيم لافت .وفي ما يلي النتائج:

*الذكور

- (17-19 سنة):

1-سعد الدين الهبش(انترانيك -بيروت)

2-محمد نور الهبش(انترانيك- بيروت)

-(15 -17 سنة):

1-جيفري دكاش(الادب والرياضة- كفرشيما)

2-محمد بيروتي(الغدير- جبشيت)

-(13-15 سنة):

1-بسام صفويّه(الأهلي -صيدا)

2-رياض المولوي(شباب الفوار- زغرتا)

-(11-13 سنة):

1-رامز الدقدوقي(الغدير- جبشيت)

2-مصطفى شكر(الغدير- جبشيت)

-دون ال11 سنة:

1-أحمد فحص(الغدير- جبشيت)

2-وافي ترمس(الصرفند)

*الاناث:

-(17 -19 سنة):

1-ليتيسيا عازار(انترانيك- بيروت)

2-هلا دمج(الرياضي- بيروت)

-(15-17 سنة):

1-تاليا عازار(انترانيك- بيروت)

2-مريم الهبش(الأهلي- صيدا)

-(13-15 سنة):

1-فاطمة دقدوقي(الأهلي- الخيام)

2-ريتا عريضي(الشياح)

-(11-13 سنة):

1-ياسمينا الهبش(الأهلي- صيدا)

2-ماريا طنوس(شاريتيه- دار النور)

-دون ال11 سنة:

1-مريم بيروتي(بلاط - مرجعيون)

2-بيسان شيري(الأهلي- الخيام)

اشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية فادي قسيس وربيع حيدر ورئيس لجنة الحكام جوزيف العقيقي والحكمان العامان عماد مرعب(شارة زرقاء) وربيع المل(شارة زرقاء).