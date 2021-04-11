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بالفيديو - انظر إلى ميسي وهو يرتجف أثناء المباراة مع ريال مدريد!

11
APRIL
2021
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ظهر ليونيل ميسي، وهو يرتجف من برد مرفق بأمطار بللته، خلال مباراة الكلاسيكو جرت أمام ريال مدريد مساء أمس السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني، خصوصا بعد بداية الشوط الثاني، وفيه سقطت الأمطار بغزارة على أرضية الملعب، إلى درجة أن النجم الأرجنتيني لم يتحمل البرد الذي شعر به أيضا لاعبون من الفريقين، فانتشر الفيديو الذي يبدو فيه مرتجفا، واكتظت به وسائل التواصل بسرعة.

بعدها بثوانٍ، قام ميسي باستبدال قميصه الذي ابتل من الأمطار الغزيرة، ليتخلص ولو قليلاً من البرد الذي اجتاح جسمه، وربما كان السبب في عدم تمكنه هذه المرة من هز شباك ريال مدريد، ليكمل 21 تسديدة على مرماه في مباريات الدوري الإسباني، من دون أن ينجح بتسجيل هدف ضد النادي الملكي.

ومن المعروف أن آخر هدف لميسي في ريال مدريد يعود إلى موسم 2017/2018 حيث جرت المباراة على ملعب "كامب نو" وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما. أما أمس فكان الأمر مختلفا، حيث متأثراً بجو بارد شهدته العاصمة الإسبانية مدريد، مما اضطره أن يطلب من أحد أعضاء الطاقم المرافق بجلب قميص جديد له، وقام بتغييره سريعاً لحفظ بعض الحرارة بجسده، غير أن ذلك لم يكن كافياً له ليستعيد مستواه الذي تراجع بشكل كبير، وأفقده بريقه الذي اشتهر به في مباريات "كلاسيكو الأرض" إجمالا.

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