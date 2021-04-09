اختتام الدورة التدريبية بالتنس تحت اشراف اتحاد اللعبة

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اختتم الاتحاد اللبناني للتنس الدورة التدريبية للراغبين بالدخول الى عالم التدريب وهي بمثابة دورة تحضيراً للانخراط في دورة مدربين (مستوى أول) في حال نجاحهم .

وأقيمت الدورة ،على مدى ثلاثة ايام، على ملعب التنس التابع لنادي الانترانيك الكائن في سنتر دميرجيان(النقاش).

وبلغ عدد المشاركين في الدورة 15 (ذكور واناث) وحاضر فيها المدربان ريشار الحاج ونيقولا ساسين (يملكان شهادة مستوى ثان في التدريب) وتضمّنت الدورة الدروس النظرية(نسبتها 25 بالماية) والتطبيقية(نسبتها 75 بالماية) مع امتحان خطي وتطبيقي .ووسط اجراءات صارمة للوقاية من وباء "كورونا"، اقيم الحفل الختامي بحضور أمين عام الاتحاد ريمون كتورة وممثل نادي انترانيك(بيروت) غربيس غرابديان وعضو اللجنة الادارية للاتحاد رئيسة اللجنة الفنية ناهيا ابي خليل ومدير الاتحاد طانيوس كنعان.وقبيل توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين والموقعة من رئيس الاتحاد أوليفر فيصل والأمين العام كتورة ألقى هذا الأخير كلمة تحدث فيها عن رعاية اللجنة الادارية لاتحاد التنس للسلك التدريبي وايلائه الأهمية الكبيرة خاصة لدى الراغبين بالدخول الى عالم التدريب .ونقل كتورة تحيات رئيس الاتحاد أوليفر فيصل وسائر الأعضاء الذين يعملون على تطوير اللعبة بكافة جوانبها ووجّه الشكر الى المدربين الحاج وساسين لاشرافهما على الدورة والى المشاركين فيها .

وتمنى كتورة للمشاركين التوفيق في مسيرتهم التدريبية آملاً ان يبدأ النشاط الرسمي للعبة قريباً لتعود عجلة التنس الى الدوران من جديد.ثم وزّع كبار الحضور شهادات المشاركة على المنخرطين في الدورة.

يشار الى أن الناجحين سيتسلموا لاحقاً شهاداتهم بعد صدور النتائج الرسمية للامتحانات الخطية وسيحق لهم خوض غمار تدريب المبتدئين الراغبين بممارسة لعبة التنس.