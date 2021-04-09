سباق كأس قائد الجيش في الترياتلون ومشاركة كثيفة ل180 مشارك

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انهى نادي الأيليت تحضيراته اللوجستية والتنظيمية لسباق كأس قائد الجيش السنوي الثامن في الترياتلون الذي سيقام يوم الأحد الواقع فيه 11 نيسان الجاري في المسبح العسكري المركزي -بيروت المنارة تحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون .وأعلن النادي المنظّم عن اقفال باب التسجيل على 180 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية الموزعة على الشكل التالي:

-فئة الصغار: 250 م سباحة ، 8 كلم دراجة هوائية و 1500م ركض ( انطلاق الساعة 8:45 صباحاً).

-فئة الناشئين: 400 م سباحة، 12 كلم دراجة هوائية و2500م ركض ( انطلاق الساعة 7:30 صباحاً).

-فئة الشباب والكبار: 750م سباحة، 20 كلم دراجة هوائية و 5 كلم ركض ( انطلاق ألساعة السابعةصباحاً)

هذا وقد وضعت اللجنة الفنية للأتحاد خطة رديفة "ب" آخذة بعين الأعتبار الظروف المناخية الغير مستقرة حيث درست امكانية السباحة في المياه المفتوحة الآمنة داخل حرم المسبح العسكري حفاظاً على سلامة المشاركين والقرار النهائي سوف تعلنه اللجنة الفنية للاتحاد يوم السباق عند الساعة السادسة صباحا.

وفي الختام، سوف يتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بحضور ممثل عن قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس الاتحاد المهندس وسيم اسماعيل وكافة اعضاء الاتحاد اللبناني للترياتلون.

واوضح امين عام اتحاد الترياتلون ورئيس نادي الايليت الدكتور أحمد خليفة أنه مسرور للمشاركة الكثيفة في المسابقة وهي باكورة النشاطات التي تقام تحت اشراف اتحاد اللعبة واشار الى أن كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" ستتخذ قبيل وخلال وبعيد المسابقة.