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مقررات الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة: اطلاق بطولة لبنان في تشرين الأول وتحديد فترة انتقالات اللاعبين في ايلول

9
APRIL
2021
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عقدت اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جلسة عادية مساء الخميس الفائت  عن طريق النظام الإلكتروني المرئي عن بعد "تطبيق زوم"  برئاسة رئيس الاتحاد وليد القاصوف وبحضور الأعضاء المهندس علي خليفة ،جورج نصور،غسان قزيحة ،عصام ابو جودة ،جوزيف سعادة ، ناجي باسيل ، جورج حبيب ، الدكتور  ايلي موسى ، المهندس علي بو علي ، رفيق عيسى ، طوني شربل ، خليل كفوري وعساف مهنا و تغيّب أسعد النخل.
في بداية الجلسة تلا الأمين العام عصام ابو جوده محضر الجلسة السابقة وتمّ التصديق عليه بالاجماع لينتقل الحاضرون الى دراسة البنود الواردة على جدول الاعمال وليقرروا ما يلي:
 
1- وضع الرئيس المجتمعين بخلاصة اجتماع اللجنة المكلفّة بإعداد المقترحات التنظيمية والادارية و الفنيّة و اللوجستية لاطلاق بطولة لبنان لموسم 2020 – 2021 و بعد المناقشة والاستماع الى جميع الأراء و بناء على الكتب الواردة من معظم الأندية المنضمة لعائلة الاتحاد في كافة الدرجات ، وبعد دراسة هذه الكتب من قبل الاتحاد و مناقشة ما ورد فيها لجهة معاناة الأندية من النواحي الصحيّة و الفنيّة والمادية  و بسبب توصيات لجنة كورونا بالإقفال طيلة شهر رمضان المبارك وعدم التنقل ما بين الساعة السابعة مساء والخامسة صباحا من كل ليلة والتي تعتبر فترة التحضير للبطولة من قبل الأندية وبسبب استحالة اقامة المباريات في الصالات المقفلة خلال فصل الصيف ،و بما أن الإتحاد يحرص على إقامة بطولاته بطريقة نوعية تحقق الهدف منها و إستجابة للظروف القاهرة ، تقرّر تأجيل فترة الانتقالات الى شهر أيلول القادم و تأجيل بدء البطولة الى شهر تشرين الأول2021.
 
2- الموافقة على اقتراحات لجنة الكرة الطائرة الشاطئية باطلاق دوري 2021 بناء على الروزنامة التي قدمتها لجنة الكرة الطائرة الشاطئية و تنظيم بطولة لبنان للرجال و السيدات و الفئات العمرية ابتداء  من النصف الثاني من شهر تمّوز المقبل و انطلاق تدريبات منتخب لبنان للرجال و السيّدات و إجراء اختبارات فنيّة للاعبين و اللاعبات المميزين لإختيار عناصر منتخبات الفئات العمرية و إقامة دراسة لتطوير المدربين يومي السبت في 17 و 24 نيسان الجاري  على ملاعب BVB  (زيتون - نهر ابراهيم).
 
بعدها اختتم الرئيس الاجتماع عند الساعة السابعة مساء على أن تعقد اللجنة الادارية اجتماعها القادم يوم الثلاثاء 20 نيسان 2021.
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