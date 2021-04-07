النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم السباق الأول للسرعة الأحد

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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة(ATCL) السباق الأول للسرعة (سبيد تست) الأحد المقبل الواقع فيه 11 نيسان الجاري في كازينو لبنان برعاية "موتول" ".ويندرج السباق في أطار الجولة الأولى من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.وتتواصل عملية تسجيل السائقين في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك على أن يقفل باب المشاركة عن الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 9 نيسان الجاري .وسيعلن النادي المنظّم عن اسماء المشاركين في السباق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت 10 الجاري.

والسباق هو باكورة نشاط الرياضة الميكانيكية لعام 2021 وسيتخذ النادي المنظّم كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" كما جرى العادة في كافة سباقات العام الفائت.