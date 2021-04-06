ريال مدريد يضرب ليفربول بثلاثية ويضع قدمًا في نصف نهائي الأبطال

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حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة 3-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الميرنغي بهدف في الدقيقة 27 عن طريق جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن يضيف النجم الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 36، لينهي الفريق الملكي الشوط الأول متقدمًا بهدفين.

وفي شوط المباراة الثاني، منح النجم المصري محمد صلاح فريقه الأمل في العودة للمباراة، بعدما سجّل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 51.

ولكن في الدقيقة 65، عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور لزيارة الشباك، بعدما سدد كرة خادعة فشل مواطنه أليسون بيكر في التعامل معها كما يجب، ليتقدم الميرنغي بالهدف الثالث.

وبهذه النتيجة، وضع الفريق الملكي قدمًا في الدور نصف النهائي بالمسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها “13 لقبًا”، وصارت مهمة الريدز في العودة صعبة نسبيًا.