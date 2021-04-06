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نادي الأيليت ينظّم الأحد المقبل كأس قائد الجيش في الترياتلون

6
APRIL
2021
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تحت اشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون،ينظم نادي الأيليت  الأحد المقبل الواقع فيه  11 نيسان الجاري كأس قائد الجيش اللبناني السنوي الثامن في الترياتلون والمؤلف  من ثلاث ألعاب متتالية وهي السباحة والدراجات الهوائية والركض في المسبح العسكري المركزي في رأس بيروت-المنارة .
وسيتبارى المشاركون لاحراز  كأس قائد الجيش العماد جوزيف عون في  الترياتلون اعتبارا" من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة صباحا" ايضاً حيث تجري مسابقة السباحة في النادي العسكري وبعدها مباشرة ينطلق سباق الدراجات يليه سباق الركض على المسلك التالي: الحمام العسكري-عين المريسة ومن ثم العودة الى الحمام العسكري لخمس دورات متتالية.
 
يشارك في المسابقة  رياضيون (ذكور واناث) من مختلف الأندية و القوى العسكرية لمختلف الفئات العمرية  وفي ختامها يقام حفل توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات .واوضح أمين عام اتحاد الترياتلون  ورئيس نادي الأيليت الدكتور أحمد خليفة ان التحضيرات للمسابقة تجري على قدم وساق داعياً الى مشاركة كثيفة في أول استحقاق تحت اشراف الاتحاد برئاسة المهندس وسيم اسماعيل .والمسابقة هي   باكورة روزنامة نشاطات الاتحاد اللبناني للترياتلون للعام الجاري   بعد ان انطلقت اعمال اللجان الفرعية داخل الاتحاد تحضيرا لهذه البطولات والمسابقات.
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