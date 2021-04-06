منح دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للموهوبين في كرة القدم

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تنظم “C&M Sports Management” ،بالتعاون مع "سبورتس مانيا"، تجارب أداء في كرة القدم للذكور والاناث للفئة العمرية بين ١٧ و٢٣ عاماً على ملاعب EFP Field - زوق مصبح.

تشكّل تجارب الأداء فرصة ذهبيّة لكلّ المواهب اللبنانية في كرة القدم للمشاركة في برنامج USA Connect ME من أجل الحصول على منح جامعيّة في الولايات المتحدة الأمركية.

على اللاعبين المشاركين ان يتمتعوا بمهارات ملفتة في كرة القدم وأن يجيدوا اللّغة الانجليزية، على ان تختار لجنة مؤلفة من مدرّبين وكشّافين من فرنسا ولبنان اللاعبين المؤهلين لنيل المنح.

ستقام تجارب الأداء على مرحلتين: المرحلة الأولى يومي ١٩ و٢٠ نيسان الجاري والمرحلة الثانية يومي ٢٦ و٢٧ نيسان الجاري ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً.