living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيع شارة قيادة ألقاها رونالدو على الأرض بـ 75 ألف دولار

3
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشترت شركة مراهنات شارة قيادة، ألقاها كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال غاضبا على الأرض بعدما قرر الحكم عدم احتساب هدف سجله أمام صربيا في تصفيات كأس العالم مطلع الأسبوع، في مزاد خيري للمساعدة في إجراء جراحة لطفل صربي لإنقاذ حياته.

وقالت شركة موتسارت الصربية في بيان، أمس الجمعة، إنها دفعت 7.5 مليون دينار (75.150 دولار) لشراء الشارة التي احتفظ بها رجل إطفاء في ملعب رد ستار.

وأضافت “قررنا المشاركة في المزاد لأسباب إنسانية. الهدف هو مساعدة الطفل جافريلو ديورديفيتش وكذلك زيادة الوعي بضرورة التكاتف في هذه المواقف”.

وعرض رجل الإطفاء ديوردي فوكيسفيتش ورفاقه في إدارة الإطفاء في بلجراد الشارة للبيع في مزاد خيري لجمع أموال لعلاج طفل صربي يبلغ من العمر ستة أشهر يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.

وقال فوكيسفيتش لوكالة رويترز “دخل رونالدو في نوبة غضب وألقى الشارة فسقطت بجواري مباشرة”.

وغادر رونالدو (36 عامًا) الملعب غاضبا، السبت الماضي، قبل ثوانٍ على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل

2-2.

وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.وألقى رونالدو شارة القيادة أرضا قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوانٍ على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.

يلجأ الكثير من المواطنين في صربيا لجمع أموال لأغراض خيرية عبر المزادات لمساعدة مرضى على العلاج في الخارج عندما يتعذر الحصول على علاج مناسب في البلاد.

“لم نصدق”

وقال فوكيسفيتش إنه على أتم استعداد لبيع أي تذكارات يستطيع جمعها من اللاعبين لمساعدة والدي الطفل المريض جافريلو ديورديفيتش على جمع 2.5 مليون يورو (2.94 مليون دولار) للعلاج.

 

وفي قرية كوميتش بوسط صربيا قالت نيفينا والدة جافريلو إن الأسرة تلقت حتى الآن تبرعات بنحو 500 ألف يورو.

وقالت “لم نصدق أن بعض الأشخاص الذين لا يعرفوننا سيبيعون شارة القيادة في مزاد لمساعدة طفلنا”.

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout