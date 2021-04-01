living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أجواء ايجابية بين المقدسي وابي رميا وتعاون مشترك لصالح كرة السلة

1
APRIL
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سادت اجواء من الود والتفاهم والتعاون في الاجتماع الذي انعقد في مكتب رئيس "جمعية مقدسي الانمائية والاجتماعية" (MAKDESSI Foundation)  في حرش تابت الدكتور طلال المقدسي، بمبادرة من نائب رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم حلبي، بحضور الامين العام المحامي شربل ميشال رزق، ومدير عام شركة "ابي رميا أخوان للتجارة " وكلاء "اكس اكس ال" (XXL) والرئيس السابق للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال ابي رميا ونجله بيتر، ورئيس الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة "البادمنتون" ورئيس نادي هوبس بيروت جاسم قانصوه.
 
وبعد كلمة مقتضبة لحلبي اثنى فيها على خطوة المقدسي "الذي لطالما كان صديقاً  لكرة السلة ووقف الى جانبها وبادر في دعمها ودعم فرقها ومنتخباتها" وقال: "لم يتردد الصديق المقدسي في تقديم هبة للاتحاد لتغطية تكاليف دوري الدرجة الاولى للرجال، لكنه حرص في المقابل على افساح المجال في حال بادر احد الى تقديم هبة اكبر". واكد على متانة العلاقة مع مقدسي واستمرار التعاون "لما فيه خير الرياضة في شكل عام وكرة السلة في شكل خاص". كما شكر لأبي رميا مبادرته "ليس غريبا على الصديق ميشال دعمه للرياضة، فهو ابن هذه البيئة ويعرف اوجاعها وحاجاتها ونحن نقدر خطوته ولدينا كامل الثقة ان التعاون بيننا سيصب لصالح اللعبة الوطنية".
 
بدوره شكر ابي رميا للمقدسي مساهماته ومساعداته الانسانية والاجتماعية ووقوفه الى جانب قطاع الرياضة في شكل عام وكرة السلة في شكل خاص وقال: "نحن لسنا في معرض المزايدة او التحدي او المنافسة بل لدينا الرغبة في التعاون لصالح كرة السلة ولنجاح موسم 2020 - 2021". واضاف: "نحن في خدمة الرياضة منذ سنوات ووجدنا ان الفرصة لا تزال سانحة لمساعدة اتحاد السلة النشيط وعلى رأسه رئيسه اكرم حلبي الذي يقود السفينة بثقة وثبات رغم الامواج العاتية بدليل نجاح اطلاق بطولته".وحيا المقدسي شجاعة واندفاع ابي رميا لخدمة الرياضة، واثنى على عمل الاتحاد ورئيسه حلبي وقال: "كما تعهدت خلال الاعلان عن تقديم الهبة للاتحاد انه في حال ظهر من هو مستعد لتقديم هبة اكبر، انسحب بكل رحابة صدر".
واضاف: "اشجع ابي رميا وادعمه واتمنى للاتحاد ورئيسه التوفيق وسنبقى الى جانبه لمساعدته ودعمه في انهاء موسمه بنجاح".
 
ثم تحدث قانصوه الذي اثنى على الاجواء الايجابية وروح التعاون "التي ستنعكس ايجابا على كرة السلة".
 
وكان المقدسي تقدّم من الاتحاد اللبناني لكرة السلة بهبة مالية تغطي تكاليف دوري الدرجة الاولى للرجال، وتعهد خلال الاعلان عنها انه مستعد لسحبها في حال تقدم طرف آخر بهبة اكبر. وقد التزم المقدسي بتعهده وسحب الهبة لصالح "شركة ابي رميا أخوان" التي قدمت مبلغ اكبر. وبالتالي من المتوقع ان يعلن الاتحاد قريبا عن اطلاق اسم "اكس اكس ال" على بطولة دوري الدرجة الاولى للرجال لموسم 2020 - 2021.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout