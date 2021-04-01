أجواء ايجابية بين المقدسي وابي رميا وتعاون مشترك لصالح كرة السلة

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سادت اجواء من الود والتفاهم والتعاون في الاجتماع الذي انعقد في مكتب رئيس "جمعية مقدسي الانمائية والاجتماعية" (MAKDESSI Foundation) في حرش تابت الدكتور طلال المقدسي، بمبادرة من نائب رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم حلبي، بحضور الامين العام المحامي شربل ميشال رزق، ومدير عام شركة "ابي رميا أخوان للتجارة " وكلاء "اكس اكس ال" (XXL) والرئيس السابق للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ميشال ابي رميا ونجله بيتر، ورئيس الاتحاد اللبناني للريشة الطائرة "البادمنتون" ورئيس نادي هوبس بيروت جاسم قانصوه.

وبعد كلمة مقتضبة لحلبي اثنى فيها على خطوة المقدسي "الذي لطالما كان صديقاً لكرة السلة ووقف الى جانبها وبادر في دعمها ودعم فرقها ومنتخباتها" وقال: "لم يتردد الصديق المقدسي في تقديم هبة للاتحاد لتغطية تكاليف دوري الدرجة الاولى للرجال، لكنه حرص في المقابل على افساح المجال في حال بادر احد الى تقديم هبة اكبر". واكد على متانة العلاقة مع مقدسي واستمرار التعاون "لما فيه خير الرياضة في شكل عام وكرة السلة في شكل خاص". كما شكر لأبي رميا مبادرته "ليس غريبا على الصديق ميشال دعمه للرياضة، فهو ابن هذه البيئة ويعرف اوجاعها وحاجاتها ونحن نقدر خطوته ولدينا كامل الثقة ان التعاون بيننا سيصب لصالح اللعبة الوطنية".

بدوره شكر ابي رميا للمقدسي مساهماته ومساعداته الانسانية والاجتماعية ووقوفه الى جانب قطاع الرياضة في شكل عام وكرة السلة في شكل خاص وقال: "نحن لسنا في معرض المزايدة او التحدي او المنافسة بل لدينا الرغبة في التعاون لصالح كرة السلة ولنجاح موسم 2020 - 2021". واضاف: "نحن في خدمة الرياضة منذ سنوات ووجدنا ان الفرصة لا تزال سانحة لمساعدة اتحاد السلة النشيط وعلى رأسه رئيسه اكرم حلبي الذي يقود السفينة بثقة وثبات رغم الامواج العاتية بدليل نجاح اطلاق بطولته".وحيا المقدسي شجاعة واندفاع ابي رميا لخدمة الرياضة، واثنى على عمل الاتحاد ورئيسه حلبي وقال: "كما تعهدت خلال الاعلان عن تقديم الهبة للاتحاد انه في حال ظهر من هو مستعد لتقديم هبة اكبر، انسحب بكل رحابة صدر".

واضاف: "اشجع ابي رميا وادعمه واتمنى للاتحاد ورئيسه التوفيق وسنبقى الى جانبه لمساعدته ودعمه في انهاء موسمه بنجاح".

ثم تحدث قانصوه الذي اثنى على الاجواء الايجابية وروح التعاون "التي ستنعكس ايجابا على كرة السلة".

وكان المقدسي تقدّم من الاتحاد اللبناني لكرة السلة بهبة مالية تغطي تكاليف دوري الدرجة الاولى للرجال، وتعهد خلال الاعلان عنها انه مستعد لسحبها في حال تقدم طرف آخر بهبة اكبر. وقد التزم المقدسي بتعهده وسحب الهبة لصالح "شركة ابي رميا أخوان" التي قدمت مبلغ اكبر. وبالتالي من المتوقع ان يعلن الاتحاد قريبا عن اطلاق اسم "اكس اكس ال" على بطولة دوري الدرجة الاولى للرجال لموسم 2020 - 2021.