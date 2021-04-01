"اليوم العالمي لكرة الطاولة" يقام الثلاثاء تحت اشراف اتحاد اللعبة

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زار رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي وميساء بصيبص المروّجة لـ"اليوم العالمي لكرة الطاولة" ، الذي سيقام الثلاثاء المقبل الواقع فيه 6 نيسان الجاري ، وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان كيفوركيان في مكتبها بالوزارة.في بداية اللقاء،عرض كوبلي للوزيرة برنامج عمل ونشاطات الاتحاد ووجّه الدعوة اليها لحضور والمشاركة في "اليوم العالمي لكرة الطاولة" الذي سيقام في مركز Circenciel التابع لجمعية Arcanciel (كورنيش النهر، مبنى "اشكال ألوان جي .اف"، مقابل "ايمبكس" )بين الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل برعاية اتحاد كرة الطاولة .

وأوضح كوبلي انه وجّه دعوة للوزيرة والى اللجنة الأولمبية لحضور الحدث الذي سبق ونظّمه الاتحاد اللبناني منذ سنتين في ساحة النجمة بالعاصمة بيروت ولاقى النجاح الكبير داعياً رجال الصحافة والاعلام الى حضوره ايضاً.ويأتي تنظيم هذا الحدث تزامناً مع اقامته في عدد كبير من الدول في مختلف أنحاء العالم بعدما حدّد الاتحاد الدولي للعبة تاريخ 6 نيسان لاقامة "اليوم العالمي لكرة الطاولة".

يشار الى ان فريق عمل "اليوم العالمي لكرة الطاولة" يضم خمسة وجوه انثوية تمارسن لعبة كرة الطاولة وهن:عضو الاتحاد ريتا بصيبص،المروّجة للحدث ميساء بصيبص،ليز الحاج نقولا ،ماريا صادق وميشلين حنا .

وفي البرنامج كلمة لرئيس الاتحاد جورج كوبلي وكلمة رئيس Arcenciel الأب انطوان عساف الى جانب عروض شيّقة في اللعبة لعدد من الحاضرين بمشاركة عدد من بطلات لبنان لفئة تحت ال21 سنة وسط اجراءات صارمة للوقاية من وباء "كورونا" سيتخذها المنظمون.