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فشلت تركيا في تحقيق العلامة الكاملة وتأكيد انطلاقتها القوية بسقوطها في فخ التعادل على أرضها مع لاتفيا المتواضعة، في حين خرج منتخبا بلجيكا وهولندا بانتصارين كاسحين، وعانى منتخبا البرتغال وصربيا بالخروج فائزين أمام منتخبين مغمورين.



في إسطنبول وضمن منافسات المجموعة السابعة، أهدرت تركيا فوزا في متناولها بعد أن تقدمت على لاتفيا 2-0 ثم 3-1 لكنها لم تنجح في الاحتفاظ بتقدمها وربما تدفع ثمن النقطتين المهدرتين في نهاية التصفيات حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعات الى النهائيات العالمية، في حين يخوض صاحب المركز الثاني الملحق، ويملك المنتخب التركي 7 نقاط مقابل 6 لكل من هولندا والنرويج ومونتينيغرو.



وكانت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، بين جبل طارق وهولندا من طرف واحد هو «البرتقالي» الذي اكتسح بسباعية نظيفة شباك ضيفه المغمور، وفي مباراة ثالثة ضمن هذه المجموعة، عادت النرويج بفوز ثمين على مونتينيغرو بهدف وحيد سجله الكسندر سورلوث.



وأبدى الهولندي فرانك دي بور، المدير الفني لمنتخب هولندا، سعادته الغامرة بالفوز الكبير، وقال: «الدقائق العشرين الأولى خلال المباراة كانت صعبة للغاية، لكن بعد ذلك تمكنا من صنع الفرص، وإن لم نتمكن من وضع الكرة في الشباك، لذلك بدا الأمر محبطا بعض الشيء»، مضيفا في الشوط الثاني، التبديلات ساعدتنا كثيرا.



وفي المجموعة الأولى، أنقذ مهاجما فولهام الانجليزي ألكسندر ميتروفيتش ويوفنتوس الإيطــالي كــريستيانو رونالدو منتخبي بلديهما صربيا والبرتغال من فخ مضيفيهما أذربيجان ولوكسمبورغ والفوز 2-1 و3-1 تواليا.



وعزز ميتروفيتش موقعه في صدارة لائحة هدافي التصفيات برصيد خمسة أهداف، كما عزز ميتروفيتش موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لصربيا برصيد 41 هدفا.



وفي الثانية، قاد رونالدو البرتغال الى قلب الطاولة على لوكسمبورغ محولا تخلفه بهدف لجيرسون رودريغيش (30) الى فوز بثلاثية سجل منها الهدف الثاني (50)، وهو الهدف الـ103 لرونالدو مع منتخب بلاده وبات على بعد ستة أهداف من الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية الموجود بحوزة النجم الإيراني السابق علي دائي (109).



وعادت بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة، الى سكة الانتصارات بإكرامها وفادة ضيفتها روسيا البيضاء 8-0، ليرفع منتخبها رصيده الى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة تشيكيا التي سقطت أمام مضيفتها ويلز بهدف وحيد سجله مهاجم مان يونايتد الانجليزي دانيال جيمس (82)، واكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد التشيكي باتريك شيك (49)، والويلزي كونور روبرتس (82).



وأبدى مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز سعادته بأداء تشكيلته البديلة، مؤكدا أهمية المواهب التي لديه، وقال: «غيرت الكثير من المراكز لكننا لعبنا بنفس الثبات والاستقرار، كان من الرائع رؤية بعضهم يتحملون المسؤولية ويلعبون أدوارا حاسمة».