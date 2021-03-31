دورة تدريبية بالتنس تحت اشراف اتحاد اللعبة

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ينظم الاتحاد اللبناني للتنس "دورة تدريبية" للراغبين بالدخول الى عالم التدريب وستكون بمثابة دورة تحضيراً للانخراط في دورة مدربين (مستوى أول) في حال نجاحهم .وستقام الدورة في 6 و7 و8 نيسان 2021 على ملعب التنس التابع لنادي الانترانيك الكائن في سنتر دميرجيان(النقاش).وانطلقت عملية التسجيل للذكور والاناث على الا يسمح لتحت ال16 سنة بالمشاركة في الدورة التدريبية كما أن عدد المشاركين محدود على ان تكون آخر مهلة محددة للمشاركة السبت 3 نيسان 2021 .

يحاضر في الدورة المحاضر والمدرب ريشار الحاج(مستوى ثاني) وستتضمن الدروس النظرية(نسبتها 25 بالماية) والتطبيقية(نسبتها 75 بالماية) مع امتحان خطي وتطبيقي .وفي ختام الدورة، سيحصل جميع المشاركين على شهادة مشاركة خلال الحفل بحيث سيوزّع رئيس الاتحاد أوليفر فيصل وأعضاء الاتحاد الشهادات على المشاركين.اما الناجحين في الدورة فيتسلموا لاحقاً شهاداتهم بعد صدور النتائج الرسمية وسيحق لهم خوض غمار تدريب المبتدئين الراغبين بممارسة اللعبة .وتتضمن الدورة كافة الأساليب التدريبية المعتمدة في لعبة التنس.

يشار الى أن اجراءات وقاية صارمة من وباء "كورونا" ستتخذ خلال الدورة من قبل اتحاد اللعبة.

للتسجيل الرجاء الاتصال بالحكم الدولي طانيوس كنعان على الرقم:

03824901