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مقررات لجنة الكرة الطائرة الشاطئية: المشاركة في الدوري العالمي ببلغاريا وتحضير روزنامة نشاط الموسم الجاري

31
MARCH
2021
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بحضور رئيس الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف والأمين العام عصام أبو جودة ومدير المنتخبات الوطنية  الدكتور إيلي موسى والمدير التنفيذي للاتحاد  آميل جبور، عقدت لجنة الكرة الطائرة الشاطئية جلستها العادية الاولى عن  طريق النظام الإلكتروني المرئي عن بعد ZOOM MEETING حرصاً على عامل التباعد الاجتماعي للوقاية من وباء "كورونا" ، برئاسة رئيس اللجنة  ايلي ابي شديد و حضور الأعضاء : نائب الرئيس أدهم محسن – المقرر منير شاهين – وليم الأسمر – إيلي النار – عبّاس كعيك – رودولف زينون – عبدالله غوش – غازي فنج و تغيّب بعذر عبّاس كعيك بداعي السفر.
 
افتتح رئيس الإتحاد الجلسة مرحباً بالحضور مهنئا اللجنة بالمسؤولية الجديدة متمنياً للجميع النجاح بمهمتهم الصعبة مؤكدا دعمه و دعم اللجنة الإدارية للاتحاد ، كما تمنى أن تحقق اللجنة الهدف المنشود و هو تنظيم اللعبة على صعيد لبنان بتنسيق كافة البطولات وترتيب جداولها بين الملاعب المعتمدة من قبل الأكاديميات و الاعتناء بالمنتخبات الوطنيات كافة آملا التمكن من تأمين رعاة للبطولات الرسمية  مع معلنين وتلفزيون ناقل أقله للأدوار النهائية .
 
 
وجدّد التهنئة  للمدرب  ايلي النار واللاعبين جو القزي وشفيق صليبا على النتائج المميزة التي تحققت في جولة قطر للدوري العالمي وعلى احتلالهم المركز التاسع من بين 32 فريق .
 
وطلب من اللجنة اقامة حفل تكريم على شرفهم على ان يتكفّل رئيس الاتحاد  بجميع المصاريف.
 
 بعدها تكلم كل من الأمين العام و مدير المنتخبات و المدير التنفيذي مؤكدين كلام رئيس الإتحاد و تمنياته.  
 
بعدها طلب رئيس اللجنة ايلي أبي شديد من الحضور البدء بمناقشة جدول الأعمال و بعد التداول بين الأعضاء الذين أبدوا كل تجاوب و بعد أن  طرح كل واحد منهم رأيه و تصوّره تقرّر ما يلي : 
 
- اعتماد عقد جلسات اللجنة كل اسبوعين و إستثنائيا عند الضرورة.
 
-  تنظيم دراسات للمدربين في جميع المناطق لتعزيز إمكانياتهم و توحيد طرق التدريب و تكليف الرئيس بهذه المهمّة و إجراء اللازم.
 
-  إبلاغ الأندية و الاكاديميات  و الأندية  تحضير اللاعبين و اللاعبات للفئات العمرية للإختبارات المنوي تنظيمها لإختيار عناصر المنتخبات الوطنية.
 
- الطلب من جميع الأعضاء تحضير لائحة باللاعبين المميّزين كي يتم تسميتهم في الاجتماع المقبل كي يباشروا التحضير و التدريب مع المدرّب الوطني خلال اسبوعين من تاريخه.
 
- المشاركة بالدوري العالمي ( نجمة واحدة ) الذي سيقام في صوفيا – بلغاريا بين 20 و 23 أيار 2021  و العمل على تأمين مصاريف المشاركة.
 
- تحضير روزنامة النشاط لموسم 2021 و تحديد انطلاقتها بعد الأعياد المباركة، و الطلب من الأعضاء إجراء اللازم على أن تثبّت خلال الاجتماع القادم للجنة.
 
- الطلب من الاتحاد تحديد موعد تنظيم بطولة لبنان العامة كي يتم التحضير لتنظيمها بشكل ناجح.
 
- العمل على إنشاء ملاعب في محافظة الجنوب وقضاء الشوف ومحافظة البقاع وفي مناطق أخرى والتواصل مع البلديات والفعاليات و المؤسسات لطلب المساعدة.
 
- الطلب من الاتحاد تأمين الحكام الذين سيقومون بإدارة مباريات كافة البطولات و خاصة الأدوارالنهائية.
 
- الطلب من الإتحاد تخصيص المبالغ التي ستحصل عليها اللجنة من الرعاة  والمعلنين للتطوير والمشاركات الخارجية وتنظيم البطولات الدولية.
 
 -تحديد يوم الثلاثاء 6 نيسان  2021 موعداً للإجتماع القادم للجنة.
 
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