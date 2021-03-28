أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم

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حققت الفرنسية ستيفاني فرابار إنجازا جديدا السبت، عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام.

وأحرز ستيفن برخيس ولوك دي يونغ هدفي هولندا التي أهدرت عددا كبيرا من الفرص على مدار الشوطين ليعوض المنتخب الهولندي خسارته المفاجئة في مباراته الأولى 4-2 أمام تركيا