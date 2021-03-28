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أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم

28
MARCH
2021
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حققت الفرنسية ستيفاني فرابار إنجازا جديدا السبت، عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام.

وأحرز ستيفن برخيس ولوك دي يونغ هدفي هولندا التي أهدرت عددا كبيرا من الفرص على مدار الشوطين ليعوض المنتخب الهولندي خسارته المفاجئة في مباراته الأولى 4-2 أمام تركيا

وتحظى فرابار باحترام كبير للغاية في كرة القدم، ففي ديسمبر الماضي أصبحت فرابار أول سيدة تتولى إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال والتي فاز فيها يوفنتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف الأوكراني 3-0 في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابار إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في 2019 كما أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة في نفس العام. 

 
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