living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السباق العالمي لنصف ماراتون(21.1كلم) و الماراتون(42.195كلم) لمرفأ بيروت الأحد

26
MARCH
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تنظم "جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق"(انتر ليبانون)  ونادي الأيليت اول نسخة  من السباق  العالمي  للنصف ماراتون( 21.1كلم) والماراتون (42.195 كلم) لمرفأ بيروت يوم الأحد الواقع في 28 آذار الجاري تحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تضامناً واجلالاً لأرواح  ضحايا الانفجار  الذي هزّ  العاصمة بأجمعها في 4 آب الفائت والمساهمة في اعادة  الحياة  لمرفأ بيروت المنكوب.                                                                                                            
تقتصر المشاركة على عدائي النخبة من الأندية الاتحادية حيث لن يتعدى عدد المشاركين والمشاركات  150 عداء وعداءة.           
                      
ينطلق السباق الساعة الساعة 6:45 صباحاً من امام مرفأ بيروت  باتجاه كورنيش المنارة مروراً بالواجهة البحرية لمدينة بيروت –زيتونة -  عين المريسة – الحمام العسكري  ومن ثم العودة الى  المسار نفسه الى داخل المرفأ وبعدها الخروج الى الطريق المحاذية  لمحطة شارل الحلو - مدخل المرفأ حيث سيكون خط النهاية بمثابة لفة واحدة لعدائي النصف ماراتون ولفتين بالنسبة الى عدائي الماراتون.                                                                                                  
وفي الختام  سوف يتم تتويج  أول ثلاثة من الفائزين  والفائزات في كل سباق  بحضور ممثلين عن اهالي ضحايا  انفجار مرفأ بيروت. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout