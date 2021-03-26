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تنظم "جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق"(انتر ليبانون) ونادي الأيليت اول نسخة من السباق العالمي للنصف ماراتون( 21.1كلم) والماراتون (42.195 كلم) لمرفأ بيروت يوم الأحد الواقع في 28 آذار الجاري تحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تضامناً واجلالاً لأرواح ضحايا الانفجار الذي هزّ العاصمة بأجمعها في 4 آب الفائت والمساهمة في اعادة الحياة لمرفأ بيروت المنكوب.

تقتصر المشاركة على عدائي النخبة من الأندية الاتحادية حيث لن يتعدى عدد المشاركين والمشاركات 150 عداء وعداءة.

ينطلق السباق الساعة الساعة 6:45 صباحاً من امام مرفأ بيروت باتجاه كورنيش المنارة مروراً بالواجهة البحرية لمدينة بيروت –زيتونة - عين المريسة – الحمام العسكري ومن ثم العودة الى المسار نفسه الى داخل المرفأ وبعدها الخروج الى الطريق المحاذية لمحطة شارل الحلو - مدخل المرفأ حيث سيكون خط النهاية بمثابة لفة واحدة لعدائي النصف ماراتون ولفتين بالنسبة الى عدائي الماراتون.

وفي الختام سوف يتم تتويج أول ثلاثة من الفائزين والفائزات في كل سباق بحضور ممثلين عن اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.