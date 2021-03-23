مسابقة جري لمدة 6 ساعات متواصلة ومشاركة ستة عدائين لبنانيين

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بعد دعوة الإتحاد الدولي للألترا ماراتون عدائي الألترا في جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسابقة جري لمدة 6 ساعات متواصلة دون توقّف، شارك الإتحاد اللبناني لألعاب القوى بهذا الحدث العالمي عبر خمسة عدائين ينتمون إلى أربعة أندية إتحادية لبنانية.

وجاءت النتائج الرسمية للسباق الإفتراضي للعدائين اللبنانيين على الشكل التالي :

-المركز الأول : وسام يزبك (الإيليت) -المسافة 72.78 كلم

-المركز الثاني : حسين لحاف (الجيش اللبناني)- المسافة 63.08 كلم

-المركز الثالث : علي عاصي (الإيليت) -المسافة 60.31 كلم

-المركز الرابع : جورج سعدو (الأنطوني الرياضي)- المسافة 60.17 كلم

-المركز الخامس : علي قضامي (بلو ستارز) -المسافة 53.64 كلم