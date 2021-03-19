كيف أتت قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم ؟

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أسفرت قرعة ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة في مدينة نيون السويسرية على الشكل التالي:

1- مانشستر سيتي الانكليزي أمام بروسيا دورتموند الألماني

2-بورتو البرتغالي أمام تشيلسي الانكليزي

3- بايرن ميونيخ الألماني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي4

- ريال مدريد الإسباني أمام ليفربول الانكليزي



وستقام مباريات الذهاب يومي 6 و 7 نيسان مبينما تقام مباريات العودة يومي 13 و14 من الشهر نفسه.



الفائز من المباراة رقم 3 أمام الفائز من المباراة رقم 1الفائز من المباراة رقم 4 أمام الفائز من المباراة رقم 2 .



وسيقام دور الذهاب يومي 27 و28 نيسان على أن يقام دور العودة يومي 4 و 5 من أيار. وستلعب الفرق المذكورة أولا لقاء الذهاب على أرضها في دور ربع النهائي ونصف النهائي.



وستقام المباراة النهائية للبطولة في مدينة إسطنبول التركية في 29 أيار.