اتحاد ألعاب القوى افتتح نشاطاته

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إفتتح الإتحاد اللبناني لألعاب القوى روزنامة نشاطاته لعام 2021 حيث نظمّ بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للرجال والسيدات والماسترز لمسافة 10 كلم في "حرش بيروت" حيث بدأ التجمع عند الساعة السادسة والنصف وإنطلقت كافة السباقات في الوقت المحدّد.

وحضر رئيس الإتحاد رولان سعاده، نائبة الرئيس ناديا نعمه، أمين السرّ العام وسيم الحولي ، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، رئيس اللجنة الفنية فيليب بجاني والعضوان أيمن الشامي وجوزيف ساسين . شارك في السباق 215 عداء وعداءة ينتمون إلى 14 ناد إتحادي.

وإتخذّ الإتحاد كافة الاجراءات الوقائية الصحيّة من وباء "كورونا" قبيل وخلال وبعيد السباق الذي غاب عنه الجمهور وإقتصر الحضور فقط على الإداريين والمدربين والحكام والعدائين والعداءات والصليب الأحمر اللبناني ورجال الصحافة والإعلام.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

- فئة السيدات

المركزالأول: نسرين نجيم ( ليتز ران ) 37:15 دقيقة

المركزالثاني: جينيفير تومازو ( انتر ليبانون) 38:35 د

المركزالثالث: ندى كردي (ليتز ران) 38:38 د

المركزالرابع: ندى جسر (إنتر ليبانون) 38:48 د

المركزالخامس: هلا المر (إنتر ليبانون) 40:43 د

المركزالسادس: إيميسا ملكي (ليتز ران) 40:44 د

- ترتيب الفرق لفئة السيدات:

المركزالأول: نادي إنتر ليبانون 17 نقطة

المركزالثاني: نادي الايليت51 نقطة

- فئة الرجال

المركز الأول: بلال عواضه ( الجيش اللبناني ) 31:44 د

المركزالثاني: أحمد غالية ( انتر ليبانون ) 32:05 د

المركزالثالث: عماد جزيني ( قوى الأمن الداخلي ) 32:09 د

المركزالرابع: بيتر الخوري (إنتر ليبانون ) 32:11 د

المركزالخامس: صالح زعيتر ( ليتز ران ) 32:21 د

المركزالسادس: عمر الكيك ( الجيش اللبناني ) 32:24 د

- ترتيب الفرق لفئة الرجال:

المركزالأول: الجيش اللبناني 22 نقطة

المركزالثاني: انتر ليبانون30 نقطة

المركزالثالث: ليتز ران47 نقطة

- فئة الماسترز 35-39 سنة سيدات

المركزالأول: كارين فرزلي ( إنتر ليبانون ) 42:02 د

المركزالثاني: ساندرا عين الشيبه ( الأرز) 52:41 د

- فئة الماسترز 35-39 سنة رجال

المركزالأول: حسن كركلي ( الجيش اللبناني ) 33:57 د

المركزالثاني: شادي حلبي ( إنتر ليبانون ) 37:37 د

المركزالثالث: خليل أسمر ( إنتر ليبانون ) 37:50 د

- فئة الماسترز 40-44 سنة سيدات

المركزالأول: جومانا صفا ( الايليت) 45:22 د

المركزالثاني: ساره زعيتر ( الايليت) 1:07:48س

- فئة الماسترز 40 –44 سنة رجال

المركزالأول: عباس برجاوي (إنتر ليبانون) 38:06 د

المركزالثاني: خالد العلي (اإنتر ليبانون) 38:43 د

المركزالثالث: جورج دبلين (الإيليت) 39:26 د

- فئة الماسترز 45-49 سنة سيدات

المركزالأول: رندا رزق ( ليتز ران ) 47:27 د

المركزالثاني: نهى بيضون (ليتز ران) 51:20 د

المركزالثالث: حنان عبد الخالق ( إنتر ليبانون ) 53:49 د

- فئة الماسترز 45-49 سنة رجال

المركزالأول: داوود مصطفى ( ليتز ران ) 34:19 د

المركزالثاني: وسام يزبك ( ايليت ) 35:28 د

المركزالثالث: الياس القزي ( الجيش اللبناني ) 36:58 د

- فئة الماسترز 50-54 سنة سيدات

المركزالأول: ياسمين المصري ( الإيليت ) 51:54 د

- فئة الماسترز 50-54 سنة رجال

المركزالأول: زهير ناجي ( إنتر ليبانون ) 37:13 د

المركزالثاني: علي مظلوم ( الإيليت ) 41:02 د

المركزالثالث: شربل برقاشي ( القلعة ) 41:28 د

- فئة الماسترز 55-59 سنة سيدات

المركزالأول: ندى سجعان ( ليتز ران ) 50:13 د

- فئة الماسترز 55-59 رجال

المركزالأول: يونس السيد ( ايليت ) 37:47 د

المركزالثاني: علي مكي ( انتر ليبانون ) 39:43 د

المركزالثالث: عيسى نصار ( الإيليت ) 41:28 د

- فئة الماسترز 60 سنة وما فوق سيدات

المركزالأول: غادة خياط ( ليتز ران ) 58:11 د

المركزالثاني: جاكي يونان ( الإيليت ) 1:06:45 ساعة

- فئة الماسترز 60 سنة وما فوق رجال

المركزالأول: ياسين أرابيا ( قوى الأمن ) 43:11 د

المركزالثاني: حسين أمهز ( القلعة ) 54:41 د

المركزالثالث: علي شريف ( القلعة ) 57:34 د

- فئة الرجال ( غير اللبنانيين ):

المركزالأول: سمير سلمان ( ليتز ران ) 32:51 د

المركزالثاني: عبد الوهاب العلوي ( أنصار ) 36:37 د

المركزالثالث: إبراهيم الكويش (أنصار) 37:57 د

- فئة السيدات ( غيراللبنانيات ):

المركزالاول: غنى كيلزار( الايليت ) 48:36 د

ملاحظة : مرفقة صورتان وكلامهما:

رقم 77 : تتويج فئة الرجال

رقم 88-من سباق السيدات