الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة عمّم روزنامة نشاطاته لعام 2021

A + A -

يُطلق الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة باكورة نشاطه للعام الجاري في 20 أيار المقبل بعدما عمّم روزنامته المؤقتة لعام 2021 والتي تتضمن كافة نشاطاته من بطولات لبنان وكأس لبنان وكأس الاستقلال وبطولة المحافظات وبطولة البارا وبطولة تجمع المصنفين الثمانية الأوائل مع جوائز مالية الى جانب استضافة بطولة الأندية العربية مرة جديدة ...... .





.وفي ما يلي الروزنامة الكاملة على أن يتم ابلاغ المعنيين في حال طرأ أي تعديل عليها :

-20 -23 ايار:بطولة المحافظات –رجال(تقام في كافة المحافظات)

-27 -29 ايار:بطولة لبنان للرجال(درجة ثانية)(نادي المون لاسال)

-26 تموز-1 آب:كأس لبنان للرجال والسيدات (نقاط *2) وبطولة البارا بفئاتها العشر (5 كراسي متحركة و5 وقوفاً) (نادي الأدب والرياضة – كفرشيما).

-5-8 آب:بطولة لبنان لفرق الناشئين والناشئات(نادي المون لاسال).

-8-12 أيلول:بطولة لبنان للفردي والزوجي للفئات العمرية(نادي المون لاسال).

-23-25 أيلول:بطولة لبنان للقدامى(نادي المون لاسال).

-27 أيلول-3 تشرين الأول:بطولة لبنان لفرق السيدات والرجال للدرجة الأولى(نادي المون لاسال).

-4-13 تشرين الأول:بطولة لبنان لفردي الرجال والسيدات (نقاط*3) وبطولة لبنان لزوجي الرجال والسيدات وبطولة البارا بفئاتها العشر (نادي المون لاسال).

-15-25 تشرين الأول:بطولة الاندية العربية(نادي المون لاسال).

-10-13 تشرين الثاني:كأس الاستقلال للفئات العمرية(فردي)(قاعة الرئيس صائب سلام في المنارة)

-17-20 تشرين الثاني:كأس الاستقلال لفردي الرجال والسيدات (نقاط*1 )وكأس الاستقلال للبارا بفئاتها العشر (نادي المون لاسال).

-2-4 كانون الأول:بطولة المصنفين الثمانية الأوائل Top 8 للرجال والسيدات برعاية"كلير تريم" وخصّص للفائزين والفائزات جوائز مالية(نادي المون لاسال).

وسيتم تحديد موعد الجمعية العمومية السنوية العادية لاحقاً.