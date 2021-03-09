living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة عمّم روزنامة نشاطاته لعام 2021

9
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يُطلق الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة باكورة نشاطه للعام الجاري في 20 أيار المقبل بعدما عمّم روزنامته المؤقتة لعام 2021 والتي تتضمن كافة نشاطاته من بطولات لبنان وكأس لبنان وكأس الاستقلال وبطولة المحافظات وبطولة البارا وبطولة تجمع المصنفين الثمانية الأوائل مع جوائز مالية الى جانب استضافة بطولة الأندية العربية مرة جديدة ...... .

.وفي ما يلي الروزنامة الكاملة على أن يتم ابلاغ المعنيين في حال طرأ أي تعديل عليها :
-20 -23 ايار:بطولة المحافظات –رجال(تقام في كافة المحافظات)
-27 -29 ايار:بطولة لبنان للرجال(درجة ثانية)(نادي المون لاسال)
-26 تموز-1 آب:كأس لبنان للرجال والسيدات (نقاط *2) وبطولة البارا بفئاتها العشر (5 كراسي متحركة و5 وقوفاً) (نادي الأدب والرياضة – كفرشيما).
-5-8 آب:بطولة لبنان لفرق الناشئين والناشئات(نادي المون لاسال).
-8-12 أيلول:بطولة لبنان للفردي والزوجي للفئات العمرية(نادي المون لاسال).
-23-25 أيلول:بطولة لبنان للقدامى(نادي المون لاسال).
-27 أيلول-3 تشرين الأول:بطولة لبنان لفرق السيدات والرجال للدرجة الأولى(نادي المون لاسال).
-4-13 تشرين الأول:بطولة لبنان لفردي الرجال والسيدات (نقاط*3) وبطولة لبنان لزوجي الرجال والسيدات وبطولة البارا بفئاتها العشر (نادي المون لاسال).
-15-25 تشرين الأول:بطولة الاندية العربية(نادي المون لاسال).
-10-13 تشرين الثاني:كأس الاستقلال للفئات العمرية(فردي)(قاعة الرئيس صائب سلام في المنارة)
-17-20 تشرين الثاني:كأس الاستقلال لفردي الرجال والسيدات (نقاط*1 )وكأس الاستقلال للبارا بفئاتها العشر (نادي المون لاسال).
-2-4 كانون الأول:بطولة المصنفين الثمانية الأوائل Top 8 للرجال والسيدات برعاية"كلير تريم" وخصّص للفائزين والفائزات جوائز مالية(نادي المون لاسال).
وسيتم تحديد موعد الجمعية العمومية السنوية العادية لاحقاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout