إنتر يطيح بأتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

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فاز نادي إنتر على ضيفه أتالانتا بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما، الاثنين، على أرضية ملعب "جيوسيبي مياتزا"، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول من المواجهة دون أهداف، رغم المحاولات المتواصلة من كلا الفريقين لزيارة الشباك.



وحاول الإنتر فرض كلمته مع انطلاق الشوط الثاني، ونجح المدافع ميلان سكرينيار في تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الـ54.



وتمكن رفاق لوكاكو من تأمين تفوقهم حتى جاءت صافرة الحكم، معلنة عن انتهاء المباراة بانتصار الـ"نيراتزوري" على أتالانتا (1-0).



وبهذه النتيجة، رفع الإنتر رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي (سيري آ)، محافظا بذلك على فارق "6 نقاط" عن ميلان أقرب مطارديه، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 49 نقطة في المركز الخامس من الترتيب العام.