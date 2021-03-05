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لاعب فرنسي يقوم بتصرف مشين ويتعمد الخسارة في بطولة للتنس

5
MARCH
2021
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ودع الفرنسي بنوا بيير، بطولة الأرجنتين للتنس، بعدما تراخى في شوط إرساله الأخير، وبصق على أرض الملعب، ليخصم الحكم نقطة منه في الهزيمة أمام فرانشيسكو سيرندولو بنتيجة 4-6، و6-3، و6-1.
 
وفقد بيير، المصنف 29 عالميا والثالث في البطولة، أعصابه بسبب قرار أحد حكام الخطوط عند تأخره 0-2 في المجموعة الثانية، إذ احتسب الحكم ضربة إرسال ساحقة صحيحة من سيرندولو.
 
واحتج اللاعب الفرنسي البالغ عمره 31 عاما على الحكم، لكنه لم يستطع إقناعه بتغيير القرار.
 
وبصق بيير بعدها على مكان الكرة وحصل على تحذير بسبب سلوكه المشين هذا.
 
وخصم الحكم نقطة من اللاعب الفرنسي في المجموعة ذاتها (الثانية) بعدما بصق للمرة الثانية وتشاجر مع الحكم مرة أخرى.
 
وعند تأخره 1-5 في المجموعة الثالثة الفاصلة، بدا أن بيير ارتكب خطأين مزدوجين عن عمد ليخسر المباراة.
 
 
وسدد بيير إرساله الأخير خارج الملعب، بينما كان جامع الكرات على أرض الملعب لأخذ كرة الإرسال الماضي.
 
وبعد المباراة، نشر بيير صورة لمجموع جوائزه المالية البالغ 8.5 مليون دولار وكتب "الأمر لا يستحق الاهتمام".
Reuters
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