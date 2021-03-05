living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلوب يكشف سبب استبدال صلاح.. ويعلّق على ردة فعله

5
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، السبب وراء استبداله المصري محمد صلاح، خلال مباراة "الريدز" وتشلسي، التي أقيمت مساء الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وأثار قرار كلوب باستبدال صلاح بأليكس تشامبرلين، بعد مرور 62 دقيقة من زمن المباراة أمام "البلوز"، رغم حاجة الفريق لإدراك التعادل، علامات استفهام كثيرة في الأوساط الرياضية وبين المشجعين.
 
وتعليقا على هذا القرار الذي رآه كثيرون غريبا، أوضح كلوب في تصريحات بعد هزيمة ناديه بهدف دون مقابل: "أردت أن أشرك دماء جديدة في تشكيلتي، صلاح بدا وكأنه يعاني خلال المباراة، لقد لعب مباريات عديدة".
 
وأضاف: "كان من الممكن أن أستبدل لاعبين آخرين، ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو، لكني اخترت صلاح في هذه اللحظة، لم أرد المخاطرة به"، حسبما نقلت "آس" عن صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
وتابع قائلا: "صلاح لم يبدُ مفعما بالنشاط خلال المباراة، وهذه لحظة نادرة، لأنه عادة ما يكون نشيطا في مثل هذه الأوقات من المباريات، لذلك لم أستطع المجازفة وإبقائه في الملعب".
 
وردا على سؤال بشأن امتعاض صلاح من قرار كلوب، أوضح المدرب الألماني: "أكون سعيدا عندما يشعر اللاعبون بالغضب وخيبة الأمل لاستبدالهم، هذه ليست مشكلة".
 
واسترسل كلوب قائلا: "أريد أن أكون أمينا قدر المستطاع، أبلغت اللاعبين بما رأيته خلال المباراة، مثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل البسيطة، وليست الأمور الفنية داخل الملعب، هذا ما قلته لهم، الأمر يتعلق بالمرونة، ورغم ذلك ليس لدي شك في ولائهم".
 
وأثارت تغريدة "غامضة" لوكيل أعمال صلاح، رامي عباس، التكهنات مجددا حول مستقبل المصري الدولي مع "الريدز".
 
وأشعل عباس الجدل والتكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول حين غرد عبر تويتر في لحظة خروج الدولي المصري من الملعب، بـ"نقطة" فقط.
 
وربط متابعو عباس بين التغريدة "الغامضة"، وخروج صلاح حزينا، الأمر الذي اعتبروه مؤشرا لإمكانية رحيل اللاعب عن قلعة "أنفيلد" الموسم المقبل.
 
وتلقى ليفربول الهزيمة الخامسة في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام تشلسي بهدف دون مقابل، كما أنها الخسارة الخامسة على التوالي للفريق بملعبه في المسابقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout