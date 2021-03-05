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عودة النشاط الى لعبة التايكواندو ظريفة: الدوري اللبناني ينطلق السبت وهدفنا التأهل الى أولمبياد طوكيو

5
MARCH
2021
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يقص  اتحاد التايكواندو "شريط افتتاح" موسمه الرسمي بتنظيم المرحلة الأولى من "الدوري اللبناني للتايكواندو" السبت والأحد الواقعين في 6 و7 آذار الجاري في نادي المون لاسال و.سيكون هذا النشاط باكورة روزنامة نشاطات العام الجاري الحافلة بالمسابقات المحلية والخارجية بعد التوقّف القسري بسبب انتشار جائحة "كورونا".
 
عودة النشاط
ويعبّر رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة عن سروره لعودة النشاط  الى لعبة التايكواندو، التي يترأس اتحادها منذ العام 2016 ،ويقول"انا مسرور لانطلاق  عجلة التايكواندو السبت والأحد بحيث سينظم الاتحاد المرحلة الاولى من "الدوري اللبناني" على ان تقام المرحلة الثانية في 13 و14 الجاري والمرحلة النهائية الاربعاء 17 الجاري.وستقام جميع اللقاءات  في نادي المون لاسال.والدوري اللبناني مخصص للرجال والسيدات(فوق ال18 سنة) ولحاملي الحزام الأسود اي فئة "النخبة" بحيث سيتخطّى عدد المشاركين الماية.ولقد أطلقنا  نشاطنا بعد  الضوء الأخضر الرسمي الممنوح لنا من المعنيين واود ان اوجّه الشكر الكبير الى وزيرة الشباب والرياضة السيدة فارتينيه اوهانيان كيفوركيان لدعمها عودة النشاطات وفق اطر صحية واضحة سنتبعها بصرامة ولدورها الكبير في اعادة الحركة الرياضية .كما أود أن أشكر اللجنة الوطنية لمكافحة وباء "كورونا".وسنطبق معايير السلامة في البطولة عبر اجراء فحص "PCR" لجميع المشاركين في المسابقة  من اداريين وحكام ومدربين ولاعبين مع العلم ان البطولة ستقام من دون جمهور وفق ما هو مطلوب منا من السلطات المعنية.كما سيجري فحص "رابيد تست" ايضاً لجميع الذين سيدخلون القاعة الرياضية  من دون اي استثناء .وبهذه المناسبة أدعو رجال الصحافة والاعلام  ،باسم عائلة اللعبة، الى مواكبة جميع مراحل "الدوري اللبناني" فموعد المرحلة الاولى محدد السبت بين الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء .اما الاحد فستقام اللقاءات بين الساعة التاسعة صباحاً والثالثة بعد الظهر .كما اود الاشارة الى ان بطولة "البومسيه" ستقام لفئة الكبار بعد ثلاثة اسابيع".
 
التصفيات الأولمبية
واضاف رأس هرم التايكواندو"بعد انتهاء الدوري اللبناني سيتم اختيار  عناصر منتخب لبنان للمشاركة في التصفيات الآسيوية  المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في اليابان الصيف المقبل.وستجري التصفيات في العاصمة الأردنية عمّان في شهر أيار المقبل على أن تبدأ التحضيرات اللبنانية تحت اشراف مدير المنتخبات الوطنية رالف حرب مع عدد من المدربين الوطنيين ".وتابع ظريفة"نأمل ان تكون لعبة التايكواندو اللبنانية ممثلة في الأولمبياد اذ يملك لبنان عناصر مميزة قادرة على البروز على الساحة الدولية ونأمل التأهل الى استحقاق اليابان".
 
وبالنسبة لبطولة آسيا للكبار التي كانت ستقام في لبنان في شهر نيسان المقبل  اجاب ظريفة"لقد تمّ تأجيل البطولة القارية الى حزيران المقبل بطلب من الاتحاد الدولي للعبة على ان تليها  بطولة بيروت المفتوحة في نسختها الثالثة وستقام البطولتان  في ملعب مجمّع نهاد نوفل بذوق مكايل". 
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